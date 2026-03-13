Ethereum : la mise à jour Fusaka a fait exploser les attaques d'address poisoning

Depuis la mise à jour Fusaka d'Ethereum en décembre 2025, les frais de transaction ont chuté et une conséquence indésirable est apparue : les attaques par address poisoning ont bondi de façon spectaculaire. Les dust transfers en USDT ont augmenté de 612% en 90 jours. En décembre, un utilisateur a perdu 50 millions de dollars en tombant dans ce piège.

L'address poisoning, qu'est-ce que c'est ?

Il y a quelques semaines, un utilisateur d'Etherscan prénommé Nima a partagé une mésaventure sur X : après deux simples transferts de stablecoins, il a reçu plus de 89 alertes email de surveillance d'adresse en moins de 30 minutes. Toutes déclenchées par des attaques d'address poisoning automatisées, créées spécifiquement pour polluer son historique de transactions.

L'address poisoning est une attaque qui repose sur un réflexe très courant des utilisateurs : copier une adresse depuis son historique de transactions plutôt que la retaper manuellement. Voilà comment cela se passe : vous envoyez des fonds à une adresse que vous connaissez, et dans les minutes qui suivent, un bot génère automatiquement une fausse adresse qui ressemble à la vraie… à quelques caractères près.

Le bot envoie alors une micro-transaction (moins d'un centime), appelée "dust transfers", depuis cette fausse adresse vers votre portefeuille, dans le but de polluer son historique. Le but est que vous copiez cette adresse par erreur lors de votre prochain virement.

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En décembre 2025, un investisseur a ainsi malheureusement perdu 50 millions d'USDT de cette façon. Il avait d'abord envoyé 50 USDT sur sa propre adresse pour la tester, puis copié depuis son historique ce qui semblait être la même adresse pour envoyer le reste… Mais entre-temps était apparu un dust transfer, il a donc envoyé l'argent au hacker. Les 50 millions ont été convertis en ether puis envoyés via Tornado Cash, le mixer décentralisé, rendant toute récupération impossible.

Ce type d'attaque n'est pas nouveau sur Ethereum : il fonctionnait auparavant à petite échelle, car envoyer des milliers de micro-transactions coûtait cher en frais de gas. Mais depuis la mise à jour Fusaka, ces frais ont drastiquement diminué…

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Fusaka a rendu ces attaques beaucoup plus accessibles

À l'origine, la mise à jour Fusaka, activée le 3 décembre 2025, avait comme objectif de rendre Ethereum moins cher et plus rapide. Elle a notamment augmenté le nombre de transactions que le réseau peut traiter dans un même bloc, réduisant la congestion et faisant chuter les frais moyens de plus de 50 %. Un simple transfert coûte désormais moins d'un centime.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs… et pour les hackers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les 90 jours suivant Fusaka, les dust transfers en USDT ont bondi de 612 %, passant de 4,2 millions à 29,9 millions de transactions. L'USDC a suivi avec +473 %, le DAI +470 %.

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Les dust transfers représentent désormais 11 % du volume total des transactions sur Ethereum et touchent 26 % des adresses actives chaque jour, contre 3 à 5 % avant la mise à jour, selon Coin Metrics.

Face à ce phénomène, il y a des choses à mettre en place, comme attribuer des étiquettes personnalisées à ses adresses fréquentes ou activer la fonctionnalité "Address Highlight" qui colorie différemment deux adresses similaires pour les distinguer d'un coup d'œil.

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Source : X

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