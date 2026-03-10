Nouveau procès pour Roman Storm de Tornado Cash ? La Justice américaine ne lâche pas l'affaire

Le co-développeur du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash, Roman Storm, fait face à l’éventualité d’un nouveau procès aux États-Unis, réclamé par des procureurs du district de New-York. Le but ? Remettre 2 chefs d’accusation sur la table, alors qu’ils ont été rejetés lors du précédent jugement. On fait le point...

Roman Storm risque un second procès

Le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash apparaît comme un symbole depuis l'arrestation de ses 2 développeurs, Alexey Pertsev et Roman Storm, dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée par la justice américaine pour essayer de les rendre responsables de l'utilisation de leur protocole pour des opérations criminelles.

Une affaire hautement polémique, puisque cela revient à condamner des individus « pour avoir écrit du code open-source pour un protocole sans en avoir le contrôle et sans pouvoir toucher aux transactions », comme ne manque pas de le rappeler Roman Storm dans une récente publication sur le réseau X.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un mixeur de cryptomonnaies ?

Une précision qui intervient alors que la justice américaine vient de déposer une demande auprès de la juge du district de New York, Katherine Polk Failla, afin de programmer un nouveau procès contre ce développeur dans le but de revoir les 2 chefs d'accusation invalidés la fois précédente.

Un jury de 12 Américains a entendu 4 semaines de preuves et s'est retrouvé dans une impasse : pas de verdict sur le blanchiment d'argent, et pas de verdict sur les violations de sanctions. La réponse du gouvernement ? Réessayer de faire passer l'écriture de code pour un crime. Roman Storm

De 10 à 200 € de BTC offerts à l'inscription (voir conditions sur le site de Finst)

Un nouveau jugement qui n'a aucun sens

Une affaire qui intervient pourtant dans un contexte bien différent, avec un président Trump qui a déclaré que « la guerre contre la crypto est terminée » et un gouvernement américain qui a officiellement levé les sanctions émises par l'OFAC contre Tornado Cash en mars de l'année dernière.

Toutefois, les procureurs du district de New York souhaitent visiblement remettre ce dossier sur la table, alors même qu'une requête en attente de Roman Storm - dont l’audience doit intervenir le 9 avril - vise à obtenir un jugement d’acquittement.

🗞️ Tornado Cash : Roman Storm reconnu coupable d'un des 3 actes d'accusation

L'occasion pour Roman Storm d'appeler au soutien financier de la communauté crypto afin de faire face aux frais de défense que ce nouveau procès risque d'impliquer.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Source : Roman Storm

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.