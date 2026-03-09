Le Trésor américain reconnaît (enfin) que les mixeurs crypto sont utiles pour « préserver la confidentialité »

Après s'en être pris à Tornado Cash il y a près de 4 ans, le Trésor des États-Unis reconnaît désormais que les mixeurs cryptos peuvent être utiles. Lumière sur ce revirement lourd de sens.

Le Trésor des États-Unis temporise sur les mixeurs de cryptomonnaies

À l’été 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a provoqué un séisme en plaçant les adresses des smart contracts de Tornado Cash sur la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN).

À l’époque, le motif mis en avant était l’utilisation de cet outil par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds volés, à l’image notamment des pratiques du groupe de hackers nord-coréens Lazarus. Dès le départ, la communauté crypto s’était offusquée, appelant à différencier l’outil de son utilisation potentiel, en mettant notamment en avant les différents cas de figure légitimes qui pouvaient conduire à une utilisation valable de services de mixeurs.

🔎 Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Depuis, le climat réglementaire a bien changé aux États-Unis, et les smart contracts de Tornado Cash ont même été retirés de la liste SDN. À présent, c’est un nouveau tournant qui s’opère, alors que le dernier rapport du Trésor reconnaît qu’il peut effectivement y avoir des cas d’usage légitimes pour des mixeurs de cryptomonnaies :

Les utilisateurs légitimes d'actifs numériques peuvent recourir à des services de mixage pour préserver la confidentialité de leurs transactions financières sur les blockchains publiques. Par exemple, les particuliers peuvent utiliser ces services pour empêcher la publication d'informations sensibles relatives à leur patrimoine personnel, leurs paiements professionnels ou leurs dons caritatifs sur une blockchain publique. Face à l'utilisation croissante des actifs numériques pour les paiements, les consommateurs pourraient souhaiter utiliser des services de mixage afin de renforcer la confidentialité de leurs dépenses.

Assurez la sécurité de vos cryptos avec le wallet Tangem

Publicité

Certes, ce même rapport met toujours en avant les utilisations illégales potentielles, mais ces simples mots constituent néanmoins à eux seuls un signal fort.

Dès lors, l’heure ne semble plus être à l’interdiction de ce type d’outil, mais à son encadrement. D’ailleurs, il est indiqué plus loin que ces services sont censés être enregistrés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu’établissements de services monétaires, afin « de tenir des registres et de déclarer les activités suspectes ».

👉 Dans l'actualité également — L'administration Trump veut « soutenir la sécurité des cryptomonnaies et de la blockchain » dans son plan de cyberstratégie

Ici, tout l’enjeu sera donc de voir comment seraient appliquées ces directives, qui impliquent nécessairement de la collecte de données et hypothétiquement des compromis en matière de confidentialité.

Néanmoins, cela montre qu’en crypto comme ailleurs, l’accueil réservé à un concept dépend aussi d’un agenda politique, et ce, parfois en dépit des arguments factuels pouvant être présentés.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Rapport

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.