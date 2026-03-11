Starknet développe un système de confidentialité directement intégré aux tokens Ethereum

La transparence inévitablement associée à la blockchain serait-elle un frein à l’adoption de secteurs comme la finance décentralisée (DeFi) par les acteurs institutionnels ? Un constat mené par les responsables de Starknet qui souhaitent proposer un système de confidentialité réglementairement correct, directement intégrée aux tokens.

Transparence de la blockchain : « un énorme frein à son adoption réelle »

Le secteur des cryptomonnaies évolue au rythme de ses narratives innovantes et populaires et de leur adoption successive, désormais très largement inscrite au sein de la finance traditionnelle avec des offres comme les stablecoins ou les actifs tokenisés.

Un changement de paradigme au centre duquel se trouve sans grande surprise la blockchain Ethereum, principal support des innovations financières de l'écosystème, mais également ses nombreux layer 2 comme Starknet inscrit dans la catégorie des ZR-Rollups.

Un projet crée et piloté par Eli Ben-Sasson, cofondateur de la cryptomonnaie anonyme Zcash (ZEC), dont la dernière ambition affichée consiste à développer « une capacité de confidentialité qui permet à n’importe quel ERC-20 d’avoir des soldes confidentiels et des transferts privés, avec une conformité intégrée ».

Aujourd’hui, des milliers de milliards de dollars de valeur circulent on-chain avec une transparence totale. BTC, ETH, stablecoins et bien d’autres entrent dans la DeFi, mais les soldes, les contreparties et les activités restent visibles par tous. C’est un énorme frein à l’adoption réelle de la blockchain. Starknet

STRK20 : une confidentialité inscrite dans les tokens Ethereum (ERC-20)

Une avancée présentée comme majeure par Eli Ben-Sasson, qui estime que la mise en place de cette capacité de confidentialité - appelée STRK20 - pourrait permettre d'accélérer l'adoption institutionnelle déjà importante des stablecoins « par un facteur de 5 », notamment pour les activités inscrites au sein de la finance décentralisée (DeFi).

Dans les faits, cette « capacité de confidentialité appliquée aux tokens ERC-20 sur Starknet au niveau du protocole » souhaite offrir différents avantages à ses utilisateurs, comme par exemple des soldes et actifs masqués, des transferts confidentiels, ou encore une « DeFi privée ».

Comment fonctionne le système de tokens STRK2O ?

Toutefois, les développeurs de Starknet souhaitent aller encore plus loin en proposant des swaps anonymes sur le DEX Ekubo, ou encore une option de staking - également présentée comme anonyme - pour le BTC et son token natif STRK, en attendant d'autres cas d'usage à venir.

Et comme la confidentialité n'est pas nécessairement très appréciée des instances de contrôle, Starknet garanti que ses tokens STRK2O respecteront la conformité nécessaire avec une capacité de divulgation « sélective » qui n'interviendra que « lorsqu'une décision de justice l’exige ».

En parallèle, une norme strkBTC devrait également voir le jour pour le Bitcoin, notamment afin de permettre de bénéficier de soldes privés et de transferts confidentiels de BTC tout en maintenant sa capacité d'interagir avec les applications de la finance décentralisée.

Source : Starknet

