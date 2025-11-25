Hyperliquid : l'équipe unstake 85 millions de dollars de HYPE, pourquoi ?

L'équipe d'Hyperliquid a récemment unstake 2,6 millions de tokens HYPE, d'une valeur de 85,8 millions de dollars, quelques jours avant le premier unlock programmé du projet. Une manœuvre qui provoque l'inquiétude de la communauté, qui craint une vague de ventes massive.

HYPE : un unstaking qui fait parler

L'équipe d'Hyperliquid (token HYPE) vient de faire un mouvement qui n'est pas passé inaperçu. Selon les données on-chain, le portefeuille de l'équipe a unstake 2,6 millions de HYPE environ 29 heures avant le premier unlock programmé du projet. Cette somme représente environ 85,8 millions de dollars au cours actuel.

Le timing de cette opération a eu de quoi soulever des questions dans la communauté, d'autant que le projet s'apprête à débloquer 9,92 millions de tokens HYPE le 29 novembre 2025, soit 2,66 % de l'offre en circulation pour une valeur estimée entre 308 et 328 millions de dollars.

Il s'agit du premier unlock depuis le TGE de novembre 2024. Pour l'instant, l'équipe n'a publié aucune communication officielle pour expliquer cette démarche ou clarifier ses intentions.​

Une communauté entre panique et spéculation

La réaction du marché ne s'est pas fait attendre. Le token HYPE s'échange au moment de l'écriture de cet article autour de 32 dollars, en baisse de 46 % par rapport à son plus haut de 59 dollars. Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a d'ailleurs alerté sur la pression de vente potentielle en expliquant que même si l'équipe promet de ne pas vendre, rien ne les oblige à tenir parole.

Selon les données d'Options, les gros acteurs du marché anticipent une possible chute de 10 % vers les 28 dollars. Cependant, il faut préciser qu'unstaker des tokens ne signifie pas automatiquement les vendre. Le calendrier de vesting d'Hyperliquid prévoit que les tokens des contributeurs restent verrouillés un an après le TGE, avec la majorité du vesting qui s'étendra jusqu'en 2027-2028.

Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux, le projet ne débloquera pas 400 millions de dollars par mois : les 23,8% alloués aux contributeurs (environ 238 millions de HYPE) se libèrent progressivement sur 24 à 36 mois.

