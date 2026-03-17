OpenSea suspend le lancement de son token SEA - Verra-t-il réellement le jour ?

Depuis ses records historiques associés au marché haussier de 2021-2022, la plateforme star des NFT OpenSea accuse un ralentissement généralisé de son activité. Une situation face à laquelle l’annonce du lancement d’un token natif SEA apparaissait comme une perspective attrayante, mais il pourrait finalement ne jamais voir le jour.

Lancement du token SEA : le CEO d'OpenSea met le projet en pause

S'il y a bien un exemple évident des narratives saisonnières associées au secteur des cryptomonnaies, il s'agit sans aucun doute des tokens non fongibles (NFT) très populaires lors du marché haussier de 2021-2022, avant de faire face à un désintérêt presque généralisé des investisseurs.

Un succès sur lequel voguait fièrement la plateforme OpenSea, avec des volumes quotidiens supérieurs à 1 milliard de dollars, au point d'attirer l'attention de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine de l'époque Gary Gensler qui va initier une enquête à son encontre, finalement annulée par l'administration Trump en février 2025.

Pour approfondir - On vous explique tout sur les tokens non fongibles (NFT)

Évolution du volume de trading sur la plateforme OpenSea

Une victoire réglementaire qui ne va pas réellement permettre à ses volumes de repartir à la hausse, mais qui aura très probablement favorisé l'annonce du lancement d'un token natif SEA à la même époque, associé à un airdrop très attendu par ses utilisateurs.

Toutefois, cet élan initié il y a maintenant plus d'une année semble rencontrer quelques difficultés à l'heure actuelle, si l'on en croit la récente publication du cofondateur et actuel CEO d'OpenSea, Devin Finzer, sur le réseau X au sujet d'une « mise à jour concernant le token SEA ».

La réalité, c’est que les conditions de marché sont difficiles dans l’ensemble de la crypto actuellement, et le token SEA ne sera lancé qu’une seule fois. OpenSea pourrait forcer le maintien de la date initiale, ou bien nous pouvons nous assurer que chaque élément soit parfaitement en place et faire de ce moment quelque chose à la hauteur de cette communauté. Devin Finzer

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« La Fondation annoncera un nouveau calendrier »

Selon Devin Finzer, l'annonce du lancement du token SEA en février dernier est intervenue « trop tôt ». De ce fait, il annonce une mise en pause officielle de cette procédure jusqu'à une date ultérieure - non spécifiée - qui interviendra « lorsque la Fondation annoncera un nouveau calendrier ».

Dans ce contexte, les programmes de récompenses « Waves », destinés à permettre aux utilisateurs d'OpenSea de gagner des tokens SEA lors de son futur airdrop, vont s'arrêter une fois la campagne en cours terminée, avec un remboursement présenté comme « optionnel » des frais de plateformes perçus.

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En ce qui concerne les « Trésors » déjà accumulés, ils resteront « pris en compte de manière significative par la Fondation lors du TGE (Token Generation Event) » qui initiera le lancement effectif du token SEA, indépendamment des allocations liées à une activité antérieure.

Afin de faire passer cette pilule plus facilement, OpenSea propose dans le même temps des frais de trading sur les tokens à 0 % pendant 60 jours, à partir du 31 mars prochain, dans le but de faire connaître sa « plateforme de trading universelle » lancée en octobre de l'année dernière.

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Source : Devin Finzer

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