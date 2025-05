MetaMask va « peut-être » lancer son token, selon son cofondateur

Alors que l’idée avait déjà été évoquée il y a quelques années, pouvons-nous encore nous attendre à un token MetaMask ? C’est ce que laissent croire les propos de son cofondateur.

Pouvons-nous encore nous attendre au token MASK de MetaMask ?

Depuis plusieurs années, MetaMask est le wallet Web3 de référence, mais à l’inverse de certains concurrents comme WalletConnect, aucun token n’a encore été lancé.

Toutefois, cela pourrait être en passe de changer, à en croire les propos tenus par son cofondateur Dan Finlay, à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de The Block. En effet, lorsque Tim Copeland, le responsable de la croissance du média, lui a demandé s’il était possible que MetaMask lance un jour un token natif, son invité a répondu : « Peut-être », le sourire aux lèvres.

👨‍🏫 Comment installer et utiliser le wallet MetaMask ?

Bien entendu, cela ne signifie en rien qu’il faille prendre cette idée pour argent comptant, mais soulignons cependant que le projet n’est pas nouveau. En novembre 2021, Joseph Lubin, le fondateur de Consensys, la maison mère de MetaMask, avait déjà laissé entendre qu’un éventuel token MASK était à l’étude :

Consensys est rigoureusement contrôlée par ses employés, dont je fais partie. Et nous œuvrons à la décentralisation de plusieurs de nos projets. Wen $MASK ? À suivre.

Depuis, l’écosystème a connu quelques péripéties, dont le crash de FTX, un violent bear market et les attaques répétées de la Securities and Exchange Commission (SEC). D’ailleurs, Consensys en a aussi fait les frais, et il aura fallu attendre un changement de gouvernance au sein de l’agence fédérale pour que les poursuites soient abandonnées en février dernier.

Ainsi, nous pouvons comprendre que l’incertitude réglementaire aux États-Unis a pu freiner cet hypothétique projet, bien qu’à l’inverse, les dernières annonces du président de la SEC pourraient remettre cette idée sur les rails.

En revanche, il convient d’insister sur le fait qu’à ce jour, aucune annonce concrète n’a encore été faite, et qu’il pourrait ne jamais en avoir. Compte tenu de cela, il est donc important de faire preuve de prudence face aux potentielles arnaques qui pourront se propager, cherchant à capitaliser sur ce sujet.

D’ailleurs, Dan Finlay a précisé que si un token MASK devait voir le jour, son annonce se ferait via le wallet MetaMask, ce qui pourrait effectivement prévenir de potentielles tentatives de phishing :

Si jamais nous le faisons, ce sera annoncé directement dans le portefeuille. Vous y trouverez un lien.

👉 Sur le même sujet — MetaMask dévoile une toute nouvelle carte crypto métallique

Enfin, il s’agira également de voir à quoi pourrait servir un tel actif et quel intérêt lui serait porté, à l’heure où les tokens de portefeuilles restent encore très peu capitalisés. Selon CoinGecko, par exemple, cette catégorie ne totalise que 2,16 milliards de dollars de capitalisation.

Source : The Block

