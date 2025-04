MetaMask dévoile une toute nouvelle carte crypto métallique

Le célèbre wallet MetaMask va lancer une nouvelle carte crypto sur le marché cette année. En métal, celle-ci est le fruit d’une collaboration avec Baanx et CompoSecure. Voici toutes les infos à retenir.

MetaMask va lancer une nouvelle carte crypto en métal

En matière de cartes crypto, le choix ne manque pas. Dans sa dernière annonce, MetaMask y va de sa nouveauté, avec une carte de paiement métallique, fruit d’un partenariat avec Baanx et CompoSecure.

Ainsi, cette annonce vient compléter une première expérimentation, puisque le célèbre wallet auto-hébergé avait déjà lancé sa carte crypto l’année dernière. Toutefois, notons que cette première initiative n'offrait que des cartes dématérialisées, avec un déploiement restreint.

Ici, cette nouvelle carte métallique avait été présentée en avant-première à l’occasion de l’ETHDenver le mois dernier et son lancement est désormais prévu pour le 2e trimestre de cette année.

Simon Jones, le directeur commercial de Baanx, se réjouit de ce partenariat renouvelé, intégrant cette fois-ci CompoSecure pour la fabrication desdites cartes :

L’avenir de la néobanque non custodial est arrivé. Notre partenariat avec MetaMask et Mastercard rendra les dépenses en cryptomonnaies aussi simples qu’un simple paiement sans contact. Pas de conversion, pas de délai, pas d’intermédiaire, juste des transactions fluides et instantanées. De l’inspiration à la technologie de sécurité, l’équipe de CompoSecure a concrétisé nos rêves en créant cette carte de paiement métallique au design élégant.

Côté technique, c’est le layer 2 d’Ethereum Linea qui entre en jeu pour que les utilisateurs puissent dépenser leurs cryptomonnaies. Au-delà de la rapidité et de l’accessibilité du réseau en matière de frais, ce choix est loin d’être anodin, puisque ce layer 2 est développé par Consensys, la maison mère de MetaMask.

Dans l’attente de plus d’informations quant à la date de sortie officielle, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur une liste d’attente, directement depuis le portefeuille MetaMask.

Source : Communiqué

