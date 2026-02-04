Les action tokenisées d'Ondo débarquent sur MetaMask

Depuis mardi, il est désormais possible de trader les actions et les ETF tokenisés de l'Ondo Global Market directement sur MetaMask. Détaillons ce nouveau partenariat prometteur.

MetaMask intègre les actions tokenisées d'Ondo

Au fil du temps, les wallets sont devenus bien plus que de simples applications sur lesquelles conserver des cryptomonnaies. Sur ce point, MetaMask a proposé de nombreuses nouveautés ces derniers mois, à l'image du trading de perpétuels via Hyperliquid (HYPE), ou bien les marchés de prédiction de Polymarket.

Mardi, MetaMask a dévoilé une autre nouveauté, à savoir le trading d'actions tokenisées, par le biais d'un partenariat avec Ondo Finance.

À présent, ces actions et ETF synthétiques sont disponibles à l'échange 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Pour Joseph Lubin, le fondateur de Consensys, cette nouveauté répond à des lacunes du système financier traditionnel :

L'accès aux marchés américains reste encore très dépendant des systèmes traditionnels. Les comptes de courtage, les applications fragmentées et les horaires de négociation rigides n'ont pas évolué de manière significative. L'intégration des actions et des ETF américains tokenisés d'Ondo directement dans MetaMask illustre un modèle plus performant : un portefeuille unique et autonome permettant de passer des cryptomonnaies aux actifs traditionnels sans intermédiaires et en conservant le contrôle de ses investissements. C'est cet avenir que nous construisons activement chez MetaMask.

En parallèle, l'Ondo Global Market affiche aujourd'hui 624,32 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Source : MetaMask

