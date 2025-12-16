Bitcoin est désormais pris en charge sur MetaMask

Il est désormais possible d’acheter, d’envoyer, de recevoir et de swapper du bitcoin directement depuis MetaMask, probablement le hot wallet le plus connu et le plus utilisé. Voyons ensemble ce que cela implique et ce qu'il est véritablement possible de faire.

Envoyer, recevoir et échanger du Bitcoin directement depuis l’application

À la fin du mois de février 2025, MetaMask dévoilait sa roadmap pour l'année à venir. C'était l'occasion d'annoncer l'intégration de Bitcoin (BTC), prévue pour le 3e trimestre. Chose promise, chose due : il est désormais possible d’acheter, d’envoyer, de recevoir et de swapper du bitcoin directement depuis l’application.

BITCOIN HAS ENTERED THE CHAT MetaMask now supports BTC. 🟠 pic.twitter.com/S6ZdDStnct — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) December 15, 2025

Il faut noter qu'avant cette fonctionnalité, les utilisateurs n'avaient accès qu'à des versions wrappées de Bitcoin. Pour être plus clair, ce dernier est « encapsulé » dans un format compatible avec la blockchain Ethereum.

Pour cela, l'utilisateur devait échanger ses BTC contre un équivalent tokenisé, le Wrapped Bitcoin (WBTC). Dans ce cas, 1 WBTC équivaut à 1 BTC et permet aux détenteurs de Bitcoin d'utiliser leurs fonds dans l'écosystème Ethereum, malgré l'incompatibilité initiale.

Il est donc maintenant possible de gérer vos BTC sur des réseaux Ethereum Virtual Machine (EVM) et non EVM, sur un seul et même compte à travers une interface unifiée. Il est par ailleurs précisé qu'à la création de votre compte MetaMask, une adresse Bitcoin vous sera automatiquement attribuée :

Cela fait partie de la nouvelle structure de compte multichaîne de MetaMask, qui dérive les adresses EVM, Bitcoin et Solana par compte.

Comment pouvez‑vous utiliser Bitcoin sur MetaMask ?

Cela signifie que vous pouvez nativement acheter du Bitcoin, déplacer vos fonds vers d'autres réseaux EVM ou Solana et envoyer ou recevoir des BTC depuis et vers une plateforme d'échange (CEX ou DEX) ou un autre wallet.

Ces nouvelles fonctionnalités marquent une rupture dans le développement commercial de MetaMask. En effet, initialement conçu pour soutenir l'écosystème Ethereum et les réseaux compatibles EVM, MetaMask s'ouvre progressivement le champ des possibles en s'intégrant progressivement aux autres cryptomonnaies.

C'est en effet la volonté affichée par l'entreprise dans les dernières lignes du communiqué :

Le support Bitcoin marque la dernière étape de notre expansion multichaîne, après le lancement de Monad et Sei plus tôt cette année, avec davantage de réseaux à venir en 2026.

Il est tout de même important de préciser que MetaMask appartient à la catégorie des « hot wallets ». Cette catégorie de portefeuilles est directement connectés à Internet, cela signifie que ces solutions sont particulièrement exposées aux piratages informatiques. Il est donc recommandé d'utiliser ces dispositifs pour effectuer de petites transactions et pour réaliser des transferts de fonds réguliers.

Pour stocker des sommes importantes de Bitcoin sur le long terme, il est recommandé de privilégier des portefeuilles à froid. Déconnectés d'Internet, leur surface d'attaque est minimisée et permet de ce fait de réduire considérablement votre surface d'attaque.

Source : Metamask

