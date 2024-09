Le Wrapped Bitcoin (WBTC), que l'on peut traduire en français par « Bitcoin emballé » fait référence à la version compatible du Bitcoin (BTC) avec la norme de tokens ERC-20. Pour ce faire, le WBTC est donc un token ERC-20 qui suivra toujours le prix du Bitcoin.

Le Bitcoin en tant que tel n'est pas compatible avec la norme ERC-20 et ne peut pas être échangé directement contre d'autres tokens ERC-20 de manière décentralisée sans la médiation d'un tiers de confiance ou par le biais de dispositifs techniques complexes.

BitGo, Kyber Network, Ren (anciennement Republic Protocol), et d'autres partenaires communautaires ont alors conjointement lancé le Wrapped Bitcoin le 26 octobre 2018 pour répondre à ce problème.

Le WBTC a pour principales missions d'apporter la grande liquidité caractéristique du Bitcoin (BTC) à l'écosystème décentralisé et d'améliorer toutes les applications décentralisées (dApps).

Dans la majorité des cas limités aux tokens ERC-20, la plupart des exchanges décentralisés sont confrontés à un faible volume de transactions et à une faible liquidité. Avec le Wrapped BTC, les opérateurs peuvent bénéficier d'une liquidité et d'une participation accrues en permettant aux amateurs du Bitcoin d'être aussi intégrés à l'écosystème.

La blockchain Ethereum (ETH) traitant les transactions plus rapidement que la blockchain du Bitcoin, les détenteurs de Bitcoin peuvent utiliser cette solution pour limiter les temps d'attente. En utilisant le WBTC, le transfert de bitcoins entre les plateformes est en effet beaucoup plus rapide.

Les transferts de WBTC entre utilisateurs n'ont aucun coût direct, à l'exception des frais de réseau variables selon les solutions utilisées. Les différents intermédiaires du réseau peuvent en effet instaurer les frais qu'ils souhaitent :

Kyber Network et Ren ont fourni un montant initial de tokens WBTC à partir de leur propre stock de bitcoins afin de garantir une liquidité initiale et de rendre le WBTC immédiatement disponible pour des exchanges et les utilisateurs.

En résumé, un token WBTC correspondra toujours au prix d'un Bitcoin. Les utilisateurs peuvent échanger leur BTC contre un WBTC en passant par un commerçant agréé tel que Kyber Network, 0x ou MakerDAO. Pour ce faire, les utilisateurs doivent passer par le processus du KYC du fournisseur. Ce dernier fournira ensuite le Bitcoin à BitGo, l'unique dépositaire, qui forgera alors un montant égal de WBTC qui sera ensuite distribué au demandeur initial.

, une entreprise liée à Bithumb et à Justin Sun. Ce transfert devrait être effectif le 8 octobre 2024 et a engendré une forte méfiance de la communauté crypto.

La plus importante considération de cette initiative est la transparence. La preuve de la provision des WBTC est enregistrée sur la blockchain, ce qui permet de contrôler le ratio de 1:1 existant entre les tokens WBTC forgés et les bitcoins stockés par le dépositaire.

Lorsque les détenteurs de tokens WBTC échangent leurs tokens contre des bitcoins, ceux-ci sont alors brûlés. Les marchands sont ainsi en mesure de récupérer les BTC initiaux en procédant de manière inverse, ce qui entraînera le burn des tokens WBTC.

Le forgeage et la dissolution des tokens sont à leur tour enregistrés et vérifiables sur la blockchain. L'historique des transactions et les détails techniques sur le Wrapped Bitcoin sont disponibles sur Etherscan.io.

Depuis sa création, le Wrapped Bitcoin attire cependant bien moins les foules que son jumeau, le Wrapped Ethereum (WETH). Ce dernier est bien plus utilisé par la communauté ainsi que par les exchanges et les applications décentralisées. Il fonctionne d'une façon légèrement différente et son intérêt est théoriquement plus élevé que celui du WBTC.

📚 À lire sur le même sujet : qu'est-ce que l' « ETH emballé » ou wrapped ETH (WETH) ?

Alors que le WBTC a vu le jour pour apporter une plus grande liquidité aux applications décentralisées, nous sommes passés de 596 WBTC en janvier 2020 à plus de 150 000 WBTC en circulation en septembre 2024. Les WBTC en circulation représentent plus de 8,8 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de cet article.

Le nombre d'intermédiaires nécessaires pour s'en procurer et l'existence d'autres solutions bien plus user-friendly pourraient être les causes de cette faible adoption du WBTC par la communauté.

Le 12 septembre 2024, Coinbase a annoncé le lancement de son bitcoin emballé, le cbBTC, sur Base et Ethereum.

cbBTC is onchain.

cbBTC is an ERC20 token that is backed 1:1 by Bitcoin (BTC) held by Coinbase.

This means millions of BTC holders can now securely access DeFi apps on @base and Ethereum ecosystems—with more chains coming soon.

Here’s what you need to know ↓ pic.twitter.com/nF8mF3JGms

— Coinbase 🛡️ (@coinbase) September 12, 2024