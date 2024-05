Memecoins et élections aux États-Unis : le wallet de Trump dépasse les 10 millions de dollars

Avec la hausse récente du memecoin TRUMP, un des wallets de Donald Trump a dépassé les 10 millions de dollars. Commente expliquer cette performance et pourquoi l'ancien président des États-Unis détient-il des memecoins ?

Les memecoins autour de Trump explosent

Un portefeuille crypto identifié comme appartenant à Donald Trump a vu sa valeur dépasser brièvement les 10 millions de dollars dans la matinée.

La hausse du wallet est principalement due à la performance du MAGA (TRUMP), un memecoin créé à l'effigie de l'ancien président des États-Unis qui a atteint son plus haut historique à 10 heures ce matin.

Lancé en août 2023 par des fans du candidat actuellement en campagne pour les élections présidentielles américaines, le token MAGA permettait de faire des dons aux anciens combattants américains et protéger les enfants. Toutefois, bien que le token porte le nom de l'ancien président, il n'est officiellement pas affilié à Donald Trump.

Le cours du MAGA a progressé de 53 % au cours de la semaine, une hausse catalysée probablement par la dernière annonce du candidat à la présidentielle : Donald Trump accepte officiellement les cryptomonnaies pour financer sa campagne.

D'après les informations d'Arkham Intelligence, le portefeuille de Trump détient des tokens MAGA d'une valeur de 7,12 millions de dollars. Selon la société d'analyse on-chain, les jetons MAGA ont été achetés à l'origine avec du Wrapped Ether (WETH) sur l'exchange décentralisé (DEX) Uniswap.

Aperçu du portefeuille identifié comme appartenant à Donald Trump

Le portefeuille détient également près de 463 ETH (1,8 million de dollars) et 1 million de jetons MAGA VP (MVP) pour une valeur d'environ 500 000 dollars.

Le MVP est un autre memecoin créé en soutien à la campagne électorale de Donald Trump. Le token a atteint son sommet historique le 17 mai à 0,70 dollar. Au moment de la rédaction de cet article, il s’échangeait autour de 0,44 dollar.

Un aperçu d'un des wallets crypto de Donald Trump

Pour dresser ce bilan, Arkham Intelligence a relié l'adresse du portefeuille à Donald Trump en utilisant des informations provenant de ses finances déclarées en août 2023.

Au moment où le lien avait été fait, Donald Trump détenait près de 5 millions de dollars d'ETH et avait généré près de 4,9 millions de dollars de redevances (royalties) avec sa collection Trump Digital Trading Card NFT. En décembre 2023, le portefeuille de l'ancien président enregistrait une vente de 2,4 millions de dollars sous forme d’ETH.

Bien que dans le passé Trump critiquait le Bitcoin et les cryptomonnaies, l'ancien président avance désormais plusieurs arguments pro-crypto : le droit d'autodétention (self-custody), l'interdiction des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) et même la libération de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road.

En parallèle, lors de la Convention nationale libertarienne du 25 mai 2024, Donald Trump se disait « très positif et ouvert d’esprit aux sociétés de cryptomonnaies ».

Les actifs numériques semblent prendre de plus en plus de place dans le paysage politique aux États-Unis. Les différents candidats à la prochaine élection présidentielle américaine sauront-ils faire avancer le débat et prendre position sur le sujet ?

Source : X

