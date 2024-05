Le Pepecoin (PEPE) a grimpé de 83 % sur les 7 derniers jours - Comment expliquer cette hausse du memecoin ?

Le Pepecoin (PEPE) affiche une hausse sensationnelle de près de 83 % au cours des 7 derniers jours, une performance qui n’a rien à envier à de nombreux altcoins sur fond d’approbation des ETF Ethereum spot. Qu’est-ce qui explique ces nouveaux sommets pour ce memecoin qui approche actuellement des 7 milliards de dollars de capitalisation boursière ?

Le Pepecoin (PEPE) affiche +83 % sur les 7 derniers jours

Après les nombreux rebondissements entourant l’approbation des ETF Ethereum spot, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a enfin tranché en faveur de ces derniers. Malgré des mauvais chiffres de l’inflation, le marché crypto affiche depuis lors une mine plutôt réjouie.

Bien que l’annonce a essentiellement fait réagir le cours de l’Ether avec plus de 27 % d’augmentation de son prix en 7 jours en parallèle des tokens intimement liés à son écosystème comme le token de l’organisation décentralisée (DAO) de Lido (+51 %), des memecoins tels que le Pepecoin (PEPE) sortent du lot et voient leur prix atteindre de nouveaux sommets (ATH).

Le Pepecoin est un memecoin représentant Pepe the Frog, un personnage de bande dessinée créé par le dessinateur Matt Furie. La vocation de ce genre de cryptomonnaie n’est pas de révolutionner l’univers crypto, mais plutôt de faire rire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette cryptomonnaie avec le vent en poupe, nous vous invitons à lire notre fiche sur le PEPE.

Pourtant, plus d’un projet sérieux ne rigole plus et se rend compte de la puissance qu’engendre une communauté autour d’un token. Effectivement, le PEPE accumule à ce jour presque 7 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui le positionne en 21e position des projets crypto les plus capitalisés. De quoi faire virer au rouge, ou plutôt au vert, les détracteurs de PEPE.

Actuellement en pleine phase de découverte de prix, le Pepecoin à récemment brisé son ATH en atteignant le prix de 0,00001717 dollar. Le cours du PEPE évolue actuellement légèrement sous cet ATH et affiche une performance remarquable de +83 % en 7 jours.



Cours intraday du PEPE depuis le 1er janvier 2024

Après une année 2023 tumultueuse pour le cours du Pepecoin PEPE, il semblerait que les passions soient ravivées pour explorer de nouveaux sommets en 2024.

D’autres memecoins biens connus de l’écosystème ont également vu leurs cours s’apprécier récemment : le DOGE a gagné 14 % sur les 7 derniers jours, le SHIB 8 % et le WIF 23 %. Mention spéciale pour les 2 autres champions de la semaine avec le FLOKI qui a gagné 43 % et le BONK qui a pris 57 %.

La raison de la hausse du PEPE est encore floue, mais elle pourrait potentiellement prendre forme dans une récente actualité qui faisait mention qu’un trader avait réussi à changer 3 000 dollars en 46 millions de dollars en faisant preuve d’une grande patience, le tout en parallèle de l'engouement entourant les ETF Ethereum spot. De quoi donner des étoiles dans les yeux à plus d’un d’entre nous…

Source : TradingView

