Shiba Inu (SHIB), Ripple (XRP), Pepe Coin (PEPE)... Honda s'ouvre aux paiements en cryptomonnaies

Annoncée en fin de semaine dernière par Honda, la nouvelle marque un tournant dans la stratégie de la marque. Les personnes intéressées par les voitures, motos ou autres matériels proposés par Honda peuvent désormais faire des achats en cryptomonnaies. Le service de paiement FCF Pay, partenaire du projet, a publié la liste complète des crypto-actifs acceptés :

Full list of currencies you can pay your vehicle bill with through the FCF Pay bills feature. pic.twitter.com/jAqb55a8xR

— FCF PAY - Blockchain Payment System (@fcfpay) September 27, 2023