Comment Alpine F1 Team s’engage-t-elle dans le Web3 ? Interview de Guillaume Vergnas

Alors que les cryptomonnaies sont de plus en plus présentes dans le monde de la Formule 1, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Vergnas, pour en savoir plus sur les actions d’Alpine dans le Web3. De l’e-sport aux NFT, en passant par les fan tokens, de nombreux piliers sont explorés pour offrir la meilleure expérience possible aux fans.

Le parcours d’Alpine dans le Web3 : entretien avec Guillaume Vergnas

Les cryptomonnaies et le Web3 s’invitent dans tous les domaines, et la Formule 1 (F1) ne fait pas exception à la règle. L’un des partenariats les plus notables est celui entre Binance et Alpine, dont le volant des deux monoplaces est occupé par les pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce dernier nous avait d’ailleurs parlé de son expérience avec les cryptomonnaies lors de la Paris Blockchain Week :

🎙️ Grâce à @binance nous avons pu interviewer le champion de #F1 🚗 @PierreGASLY à la @ParisBlockWeek. Voici comment il a découvert le #Bitcoin et comment le #metavers peut bouleverser le monde de la F1? 🤔 $BTC pic.twitter.com/36ME7hmUQm — Cryptoast (@CryptoastMedia) March 27, 2023

Pour aller plus loin sur le sujet, nous avons eu l’occasion d’échanger avec Guillaume Vergnas, directeur e-sport, Web3 et Gaming, basé à l’usine d’Alpine F1 Team à Enstone en Angleterre, où sont construites les monoplaces de l’écurie.

Comment as-tu découvert l’univers des cryptomonnaies ?

« Déjà au travers des marchés boursiers que je suivais, mais c’est véritablement pendant le Covid avec l’un de nos ingénieurs data scientist qui était mon colocataire à Enstone, à côté de l’usine de Formule 1. Il m’a appris à miner du Bitcoin et de l’ETH sur mon ordinateur portable et mon PC fixe, nous n’avons alors pas arrêté d’en parler et d’explorer les cas d’usages. Cela m’a fait réellement rentrer sur le sujet, et plus tard grâce aux discussions de partenariats tels que Binance. »

À son niveau, Guillaume supervise les différentes actions menées en matière de « fan engagement », dont l’une des plus symboliques est le fan token ALPINE, lequel offre notamment un pouvoir de vote à ses détenteurs sur des sujets comme le design des chaussures portées par les pilotes par exemple.

Ce token peut également donner accès, en fonction de la quantité possédée et du niveau de fan, à des produits dérivés tels que des casquettes dédicacées par les pilotes. Plus récemment, l’écurie a présenté une nouvelle collection de tokens non fongibles (NFT) de 6 000 posters numériques pour chaque grand prix, dont quelques exemplaires très rares peuvent donner droit à une visite de l’usine Alpine.

L’industrie Web3 étant encore très jeune, Guillaume Vergnas explique qu’Alpine procède à beaucoup de « test-and-learn pour se rendre compte de ce qui fonctionne ou pas » auprès des fans.

Les débuts d’Alpine dans le Web3

Pour beaucoup, les cryptomonnaies sont encore un concept très flou et le Web3 l’est plus encore. Si la démocratisation est en marche, la route est encore longue pour une adoption généralisée. Il est donc intéressant de savoir comment des entreprises traditionnelles adoptent cette révolution.

Comment est perçu l’univers Web3 chez Alpine parmi les personnes qui ne sont pas familières des cryptomonnaies ?

« Les gens ne comprennent pas tout de suite, mais cela passe par beaucoup d’éducation et de présentation en interne. L’avantage, c’est que l’on a cette possibilité en Formule 1 de tester des choses et d’en voir rapidement l’impact. C’est un écosystème où il peut y avoir une idée sur un design, et deux semaines après c’est sur la voiture au prochain Grand Prix. Nous avons cette flexibilité dans le processus de décision et derrière on arrive avec des résultats. »

Quelle a été la première expérience d’Alpine dans ce domaine ?

« La première expérience que l’on a faite était une collection sur Revv Racing d’Animoca Brands en 2021, sur lequel tu as besoin d’acheter une voiture en NFT pour jouer au jeu. Nous avons travaillé avec un designer indépendant pour faire 5 livrées différentes de l’Alpine GTA Concept. C’était en plein bull market et les 5 voitures se sont vendues aux enchères pour environ 300 000 dollars, c’est donc un cas d’étude qui a beaucoup intéressé en interne. »

Par ailleurs, Guillaume Vergnas nous explique que cette expérience gaming était l’une des premières dans le monde des NFT en ce qui concerne l’automobile. Cela a donc été « la genèse des NFT chez Alpine », avant même l’arrivée des fan tokens avec Binance. En outre, cela se voulait d’abord être un projet gaming avant même d’être un projet Web3.

Des actions Web3 de plus en plus présentes

Avec l’arrivée du fan token Alpine en février 2022 et le partenariat avec Binance, le virage Web3 d’Alpine s’est accéléré. Aujourd’hui, plus de 266 000 personnes possèdent au moins un token et sa capitalisation s’élève approximativement à 35 millions de dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Peux-tu nous donner d’autres exemples des actions d’Alpine dans l’écosystème Web3 ?

« Nous avons organisé les Alpine Esports Series sur le jeu de course Assetto Corsa Competizione. Nous avons pu délivrer des cash prices en tokens Alpine. L’année dernière et cette année, ce sont environ 100 000 dollars qui ont été distribués de cette manière. »

De plus, les prix ne se limitent pas uniquement aux participants, mais aussi aux spectateurs, qui pouvaient assister aux courses en direct sur Twitch :

« Nous ne rémunérons pas seulement les performances des joueurs, mais aussi la participation des fans, c’est un nouveau cas d’étude que nous avons découvert. Concrètement, nous avons utilisé la technologie de Proof of Attendance Protocol (POAP), quand tu regardais une course en live, tu pouvais flasher un QR code qui apparaissait, donnant droit à un NFT qui était en réalité une partie d’une voiture en 3D. Il y avait 6 fragments à récupérer sur chacune des 6 courses, ce qui permettait ensuite d’assembler une voiture pouvant être utilisée dans le jeu. »

Pour Guillaume Vergnas, le Web3, c’est aussi gamifier l’expérience du fan : « tu fais quelque chose avec la marque et tu récupères quelque chose en retour ».

Est-ce qu’Alpine travaille avec d’autres partenaires crypto que Binance ?

« Nous avons également un partenariat avec QANplatform, une blockchain layer 1 qui se veut “quantum restistant”. En ce qui nous concerne, nous travaillons notamment sur des projets de télémétrie en e-sport. Nous arrivons à récupérer plein de données en jeu, par exemple sur le freinage, l’accélération ou les virages, et c’est intéressant pour nous pour l’apprentissage. Nous cherchons donc à développer un système qui permet de verrouiller ces informations sur la blockchain, pour qu’elles apparaissent en jeu au bon moment. »

Par ailleurs, QANplatform aide Alpine sur un cas d’application de POAP bien particulier :

« Par exemple, nous avons un POAP sur une pièce de contenu à Enstone. Le problème, c’est que je peux prendre le QR code en photo, puis l’envoyer à un ami à New York qui pourra récupérer le NFT sans être sur place. Nous travaillons donc sur une technologie pour éviter que cela arrive. »

Les exemples sont nombreux et cet échange nous a montré la richesse des possibilités qui étaient offertes par les technologies Web3 sur bien des domaines. À ce propos, Alpine recrute justement un gestionnaire de projet Web3 dans les locaux d’Enstone, pour développer tous ces différents axes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 avril prochain.

