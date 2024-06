BNB Chain et Binance Labs lancent la BNB Incubation Alliance pour booster l’innovation blockchain

Dans le but de soutenir et d’accélérer la croissance des projets autour de la blockchain, Binance Labs lance un nouveau programme d’incubation en collaboration avec la BNB Chain. L’objectif est de réunir des investisseurs en capital-risque, des incubateurs et des développeurs pour venir en aide aux projets émergents du Web3.