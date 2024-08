L’école Alyra, une référence dans l’écosystème Web3 français, se prépare à accueillir de nouveaux étudiants pour sa rentrée de septembre 2024 avec 6 cursus de formation axés sur la blockchain et l’intelligence artificielle (IA). Découvrez ce que ces cursus ont à vous apporter.

Pourquoi choisir Alyra pour se former à la blockchain ou à l'IA ?

Bien plus qu'un simple organisme de formation, l'école Alyra constitue une véritable institution pour vous former au secteur du Web3 ou de l'IA grâce à son réseau professionnel solide bâti avec plusieurs milliers d'alumni qui échangent, s'entraident et lancent des projets ensemble.

Une formule à succès, comme en témoignent les dernières données récoltées par Alyra :

91 % de ses anciens élèves sont en poste 6 mois après la fin de leur formation ;

de ses anciens élèves sont en poste 6 mois après la fin de leur formation ; 31,5 % des anciens élèves gagnent plus de 70 000 € par an ;

des anciens élèves gagnent plus de 70 000 € par an ; Et 50 % des anciens élèves gagnent plus de 50 000 € par an.

Notez également qu'en dehors des cours proposés aux élèves de l'école, Alyra fournit une réelle base de données disponible aux nouveaux comme aux anciens apprenants. Cette dernière, constamment mise à jour, est le fruit de 6 ans d'expérience des formateurs et constitue ainsi un condensé de savoir inestimable.

Qui de mieux que les alumni d'Alyra pour dresser un bilan des formations proposées ? Comptant des milliers d’apprenants, l'école récolte une note de 4,7/5 sur Trustpilot et de 4,8/5 sur Google à l'heure de l'écriture de ces lignes,

Enfin, sachez que les possibilités pour financer votre formation au sein d'Alyra sont multiples. L'école propose de payer en fonds propres, mais aussi en cryptomonnaies (Bitcoin et Ether notamment).

Par ailleurs, de nombreux types d’organismes externes financent votre formation : CPF, OPCO, Convention SYNTEC, Convention CINOV, France Travail, AGEFICE, etc.

🎥 Visionnez notre interview du président d'Alyra, de son directeur pédagogique et d'un alumni 👇

Quelles sont les formations dispensées par l'école Alyra ?

À partir du 23 septembre prochain, l'école spécialisée dans le Web3 et l'intelligence artificielle proposera 6 cursus établis sur différentes verticales, certains plus techniques et d'autres plus orientés vers une compréhension globale de l'écosystème blockchain ou DeFi.

Voici les 4 formations dispensées par Alyra entourant l'écosystème blockchain, le Web3 et la finance décentralisée :

« Consulting blockchain » : Devenez un spécialiste polyvalent de la blockchain en seulement 12 semaines et entrez dans le monde professionnel avec une connaissance approfondie et technique sans être un développeur ;

: ; « Développement blockchain » : Ce programme s’adresse à ceux qui désirent apprendre à concevoir et à déployer des applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Ethereum (ETH), en maîtrisant chaque étape du processus ;

: ; « Finance décentralisée » : Plongez dans l’univers de la DeFi grâce à une formation exhaustive qui couvre les opportunités variées offertes par les protocoles blockchain, y compris le yield farming, le lending, le borrowing, la GameFi et les portefeuilles décentralisés ;

: ; « Analyser un projet crypto » : Avec une formation conçue sur-mesure, Alyra dévoile les outils et les fondamentaux nécessaires pour comprendre et analyser les projets crypto et trouver les projets à fort potentiel .

Et les 2 formations d'Alyra qui abordent le secteur plus que jamais en vogue de l'IA :

« Consulting IA » : La formation nécessaire pour être à la pointe de l'IA et acquérir des compétences approfondies dans de domaine désormais incontournable. Vous souhaitez intégrer l’IA dans votre quotidien professionnel et être en mesure de mener un projet d’intégration d’IA dans une entreprise ? C’est la formation qu'il vous faut ;

: ; « Développement IA » : Analyse de données, machine learning, deep learning ou encore data science… Des termes ignorés par le grand public et pourtant essentiels au bon fonctionnement de l'intelligence artificielle. Cette formation en 12 semaines a pour objectif de vous donner tous les outils pour que vous puissiez participer à la révolution de l'IA. Vous serez apte à créer from scratch votre propre modèle d’IA et l’intégrer à d’autres applications.

Rentrée de septembre 2024 dans l'école de référence en Blockchain et IA

Ces formations, déjà plébiscitées par plus de 2 000 alumni de l'école Alyra, reprendront :

Le 23 septembre 2024 pour celles portant sur la Blockchain ;

Le 30 septembre 2024 pour les cursus en Intelligence Artificielle.

Quelle que soit la verticale concernée par l'une des formations qui vous intéresserait, rappelons que ces dernières sont toutes proposées 100 % en ligne afin d'assurer un maximum de flexibilité. De cette manière, l'école Alyra supprime les barrages liés à la logistique d'éventuels déplacements ainsi que les contraintes horaires.

Alyra possède le vivier d’experts et formateurs le plus large et expérimenté de la francophonie.

Ils vous accompagnent tout au long de votre parcours dans des lives du soir afin de permettre une montée en compétence optimale en alliant théorie et pratique.

C’est aussi ça la marque des grandes écoles, s’appuyer très peu sur du contenu pré-enregistré, afin de favoriser les interactions en direct, avec des replays disponibles pour de nombreuses années.

De plus, Alyra est la seule école en France qui peut certifier des compétences blockchain reconnues par l’État français, dans les 3 domaines :

Mise en œuvre des solutions numériques avec la technologie blockchain (sans être un développeur) – RS6410 de France compétence ;

Développer une application décentralisée avec les technologies blockchain (spécial développeur) – RS6515 de France compétence ;

Exploiter la finance décentralisée dans la mise en œuvre d'applications blockchain – RS6675 de France compétence.

Si vous avez encore des questions, une équipe de conseillers est disponible pour y répondre et vous pouvez gratuitement prendre un rendez-vous pour un échange.

