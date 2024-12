91 % des Français auraient déjà entendu parler de cryptomonnaies

À l’occasion de la publication de son baromètre 2024 sur le Web3, Consensys nous apprend que 91 % des Français ont déjà entendu parler de cryptomonnaies. Où en est l’adoption des technologies blockchain ?

Consensys présente son baromètre 2024 sur le Web3

Cette semaine, le fournisseur d’infrastructure Web3 Consensys a présenté son étude sondant l’adoption des cryptomonnaies à travers le monde. Pour mener à bien ses recherches, l’entreprise a sollicité l’institut YouGov, qui a mené l’enquête auprès de 18 000 répondants tout autour du globe, dont 1 000 personnes en France.

Sur la base de ces résultats, les Français seraient donc 91 % à avoir déjà entendu parler des cryptomonnaies, tandis que 50 % comprendraient de quoi il s’agit, une valeur en hausse de 7 points par rapport à l’année précédente. Parmi ces Français interrogés, un quart détiendrait également des cryptos, là où la moyenne mondiale serait de 42 %.

À titre de comparaison, les pays avec l’adoption la plus forte seraient le Nigeria et l’Afrique du Sud, respectivement avec 73 % et 68 % de la population détenant des cryptomonnaies, suivis des Philippines, du Vietnam et de l’Inde, avec 54 %, 54 % et 52 %.

Bien que les chiffres soient positifs, nous pouvons néanmoins noter des disparités parmi les détenteurs d'actifs numériques. En France, seuls 23 % des investisseurs seraient familiers à l'utilisation d'un wallet, contre 50 % dans le reste du monde. Cela montre ainsi une importante marge de progrès, tant sur l'éducation à la philosophie de l'autogarde que la simplification de l'expérience utilisateur.

Vers un essor de la décentralisation ?

Parmi les arguments avancés par les Français comme frein à l'achat de cryptomonnaies, la volatilité arrive en tête avec 22 %, suivie de la crainte d'être escroqué à 18 %. En parallèle, nous observons aussi une méfiance envers les entreprises du Web2, ce qui pourrait justement motiver plus de personnes à s'intéresser au concept de décentralisation.

En effet, 76 % des Français interrogés estiment que les sociétés Web2 disposent de trop de pouvoir, mais seuls 33 % estiment connaître ce qu'est la décentralisation.

Pour Elo Gimenez, le directeur des relations publiques de Consensys, cette décentralisation est vouée à jouer un rôle de plus en plus important :

Le rôle critique de la blockchain et de la décentralisation dans le renforcement de la confiance et de la transparence pour la gestion de nos données ne peut être sous-estimé. Cette enquête met non seulement en évidence l’importance croissante de la confidentialité des données, mais elle met également en lumière les préoccupations omniprésentes concernant la désinformation, un problème pressant au milieu des élections mondiales et de l’adoption généralisée de l’IA.

Au sujet de l'IA justement, 35 % des Français interrogés pensent que la blockchain aurait un rôle à jouer pour atténuer certains de ses dangers. Sur ce point, ils sont 71 % à exprimer des inquiétudes face à la facilité de répandre des fake news grâce à ces technologies.

