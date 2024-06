Bitcoin : le milliardaire Michael Dell va-t-il emboiter le pas à MicroStrategy pour acheter du BTC ?

Fondée en 1984 par un étudiant de l’Université du Texas, Dell Technologies a rapidement pris de l’ampleur et est devenue l’un des leaders mondiaux du marché des ordinateurs personnels. Avec une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, l’entreprise s’inscrit dans une dynamique créative qui vise à améliorer la vie quotidienne des gens en utilisant la technologie et ainsi façonner le monde de demain.

Cette semaine, les publications de Michael Dell (PDG et fondateur de Dell Technologies) ont animé les discussions dans la communauté crypto. C’est en milieu de semaine qu’il publie un poncif tout à fait anodin en déclarant que « la rareté crée de la valeur ». C’est alors que Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, fait son apparition dans l’espace commentaire en déclarant que « le Bitcoin est la rareté numérique ».

Cette dernière intervention sera republiée sur la page Twitter du PDG de la société informatique, laissant déferler sur la toile l’imagination de la sphère crypto.

Mais il serait dommage de s’en arrêter là : voici qu’il publie en fin de semaine, un mème du fondateur de l’association Rhode Island Bitcoin, Andrew Begin. Ce dernier représente une image du Cookie Monster de Sesame Street en train de consommer du Bitcoin, suivi du commentaire : « ceci est un excellent compte à suivre ».

👆Wake up babe, the Dell computer guy is sharing my cookie monster bitcoin meme 🤣https://t.co/LgR3SjFHey https://t.co/tvAMID0Js6

— Andrew Begin (@agbegin) June 21, 2024