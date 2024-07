La ville française de Talence fait un pas vers l’avenir en acceptant les paiements en cryptomonnaies

La ville de Talence et ses commerçants souhaitent « attirer une nouvelle clientèle jeune et internationale et mettre un pied dans la révolution du Web3 ». Cette volonté se concrétise à travers un partenariat avec l’entreprise française Lyzi, proposant une solution clés en main, permettant aux commerces de la ville d’accepter les crypto-paiements.

