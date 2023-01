Binance NFT : Comment créer, vendre et acheter des NFT sur cette marketplace ?

La marketplace NFT de Binance offre une plateforme complète spécialement dédiée aux tokens non fongibles des blockchains BNB Chain et Ethereum. Voyons comment l’utiliser afin de créer, vendre et acheter des NFTs, tout cela directement depuis votre compte Binance.

Introduction à Binance NFT

Depuis le mois de juin 2021, Binance possède sa propre marketplace de tokens non fongibles (NFT), baptisée Binance NFT. Comme pour toute plateforme du genre qui se respecte, il est possible d’y acheter ou d’y vendre des NFTs, et même d’y créer ses propres collections.

La plateforme liste de nombreuses collections comme des NFT de jeux GameFi présents sur la BNB Chain, et même La Poste s’est prêtée au jeu en créant sa propre série. Plus récemment, c’est le célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui a dévoilé un partenariat Binance NFT.

À ce jour, la marketplace Binance NFT est présente sur les blockchains BNB Chain ainsi qu’Ethereum (ETH). Les collections à succès présentent sur Ethereum comme le Bored Ape Yatch Club (BAYC) ou CLONE X y sont d’ailleurs listées elles aussi. Les cryptomonnaies pouvant servir de devise sur la plateforme sont donc le BNB, le stablecoin BUSD et l’ETH.

Les frais de la marketplace Binance NFT

Dans un premier temps, il y a les frais de gas relatifs aux blockchains BNB Chain et Ethereum. Ceux-ci seront variables en fonction de la congestion de la blockchain à ce moment-là et seront présents lors des opérations suivantes :

Création d’un NFT ou d’une collection ;

Achat ou vente sur la plateforme.

Hormis les frais de gas, qui seront variables suivant l’utilisation du réseau, l’acheteur ne supporte pas de frais supplémentaires par rapport au prix de vente indiqué. En revanche, le vendeur verra lesdits frais symbolisés par une retenue sur le montant perçu de la transaction.

Ceux-ci peuvent aller de 1 à 10 % du montant de la transaction en fonction de ce qui aura été fixé par le créateur du NFT en question. De son côté, la marketplace NFT de Binance se garde, elle aussi, 1 % de frais sur la transaction effectuée.

Acheter un NFT sur la marketplace de Binance

La première étape pour utiliser la plateforme de tokens non fongibles de Binance est de posséder un compte Binance. Une fois celui-ci créé, il faudra se rendre dans l’onglet « NFT » dans la bannière supérieure de la page d’accueil, comme sur la copie d’écran ci-dessous :

Figure 1 – accéder à la marketplace Binance NFT

Une fois sur Binance NFT, il suffit de cliquer sur « Marketplace » dans le menu supérieur. Dans ce menu, vous y trouverez un filtre pour trier les NFTs mis en vente, selon vos préférences de prix ou de date par exemple :

Figure 2 : Marketplace de Binance NFT

Vous pouvez également utiliser la barre de recherche si vous avez un projet spécifique en tête, et le menu « Classements NFT » vous offrira un aperçu des collections les plus en vogue de Binance NFT :

Figure 3 – Classement des collections Binance NFT

Les statistiques affichées dépendent alors de la période sélectionnée dans le filtre en haut à droite.

Vous trouverez sur cette page des informations importantes comme le volume, le prix plancher (floor price), le nombre de ventes ainsi que le nombre d’exemplaires dans la collection de NFT.

Si l’on prend un NFT au hasard de la collection « Bull BTC Club », nous pouvons voir comment fonctionne le système d’achat :

Figure 4 – Acheter un NFT sur Binance

Dans cet exemple, nous constatons que le vendeur a listé son NFT au prix de 0,72 BNB et que cette offre se terminera dans 11 heures et 9 minutes. D’ici là, il sera possible, soit d’acheter ce NFT au prix indiqué, soit de proposer un nouveau prix que le vendeur sera libre d’accepter ou non. Un vendeur peut également fixer un prix d’achat immédiat minimum.

Afin d’acheter un NFT, Binance vous propose d’utiliser la crypto demandée par le vendeur, ou de convertir automatiquement l’une des cryptomonnaies présentes dans votre compte Spot. Il est également possible de choisir votre compte de financement. Dans cet exemple, ce serait 200 € d’ETH qui seraient converti automatiquement en BNB, la crypto demandée par le vendeur.

Figure 5 – Confirmation d’achat d’un NFT

Comment vendre des NFT sur Binance ?

Afin de vendre des NFT sur la marketplace de Binance, il faudra tout d’abord que le token en question soit sur votre compte.

Rendez-vous dans le menu profil, depuis la petite icône ci-dessous :

Figure 6 – Accéder à son profil Binance NFT

Ensuite, il s’agit de cliquer sur « Dépôt » puis de se laisser guider par la plateforme :

Figure 7 – Déposer un NFT sur Binance

Vous pourrez alors connecter un portefeuille de cryptomonnaies comme MetaMask :

Figure 7 – Lier son portefeuille MetaMask à la marketplace NFT de Binance

Après ces différentes étapes, Binance vous guidera jusqu’à la sélection de la collection de votre choix, puis vous pourrez sélectionner les NFT à importer sur votre compte.

Créer un NFT sur la marketplace de Binance

Comme toutes marketplaces dédiées aux NFTs, Binance NFT permet de créer directement des tokens non fongibles depuis sa plateforme. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Créer », mais il existe une petite subtilité. En effet, il faut disposer au minimum de deux abonnés sur son profil pour avoir la possibilité de créer un NFT :

Figure 8 – Créer un NFT sur Binance

Afin de partager votre profil Binance NFT pour gagner des abonnées, rendez-vous dans « Profil », depuis la petite icône en haut à droite. Vous arriverez sur un menu depuis lequel il sera possible de partager votre « User ID », et même de personnaliser votre profil.

Ainsi, n’importe qui ayant également un compte sur Binance pourra s’abonner à votre profil en le visitant. Dès que deux personnes se seront abonnées, vous pourrez créer des NFT.

Figure 9 – Profil utilisateur sur Binance NFT

Concernant la création même de NFT sur Binance, le processus reste relativement instinctif et similaire aux autres marketplaces du genre. Ainsi, il y aura, entre autres, les éléments suivants à définir :

Le fichier (image, vidéo, son, etc.) ;

Le titre et la description ;

La blockchain (Ethereum ou Binance) ;

Etc.

Il est également possible d’ajouter certaines propriétés à votre collection, qui pourront par exemple définir le niveau de rareté d’un NFT en particulier. Une fois tous les éléments renseignés, il faudra régler des frais de transaction, soit environ 0,005 BNB dans l’exemple ci-dessous :

Figure 10 – Finalisation de la création d’un NFT sur Binance

Les Mystery Boxes ou boîtes mystère sur Binance NFT

Une boîte mystère, ou Mystery Box, contient un NFT inconnu. Ce concept permet d’intégrer une couche de hasard dans l’espoir d’acquérir un NFT valant beaucoup plus cher que le prix de la Mystery Box en elle-même.

Prenons un exemple avec une série de NFT dédiée à Mike Tyson. L’illustration ci-dessous montre qu’une Mystery Box de cette collection aura une grande chance de contenir un NFT de qualité « Bronze » ou « Silver », mais potentiellement l’exemplaire « Gold » ou l’un des cinq exemplaires de qualité « Ruby » :

Figure 11 – Mystery Box Mike Tyson sur Binance NFT

Les avantages procurés par chaque rareté de NFT seront propres à chacune des collections. D’une certaine manière, l’intérêt des boîtes mystères repose sur le même principe qu’un ticket à gratter : un prix fixe est payé dans l’espoir de récupérer un lot offrant potentiellement un retour sur investissement.

Bien sûr, rien ne garantit que le NFT gagné se vendra plus cher que le prix de la Mystery Box. Cela repose essentiellement sur la chance et il conviendra donc de le prendre en considération.

Pour acheter une boîte mystère sur la marketplace de Binance NFT, la méthodologie est exactement la même que pour tout autre token non fongible.

Les boîtes mystères disposent toutefois de leur menu dédié, duquel il est possible de voir les collections en cours, puis d’accéder à l’ensemble de celles présentes à la revente sur le marché secondaire :

Figure 12 – Acheter des Mystery Boxes sur la marketplace Binance NFT

Chaque boîte mystère pourra ensuite être révélée depuis votre profil afin d’en découvrir le contenu.

Notre avis sur Binance NFT

Comme nous avons pu le voir, la marketplace Binance NFT offre une panoplie complète de fonctionnalités que toute place de marché dédiée aux tokens non fongibles se doit de fournir.

Néanmoins, il y a quelques points négatifs à souligner. Premièrement, à l’inverse d’autres plateformes, nous avons vu qu’il y avait un prérequis avant de pouvoir y créer ses propres collections : posséder au moins deux abonnés. De plus, pour ce qui est des NFTs propres à des jeux de GameFi, ces projets disposent souvent de leur propre marketplace interne, optimisée pour leur contenu. Ceci implique donc que Binance NFT, plus généraliste, n’apportera pas nécessairement de plus-value à ce niveau.

En revanche, la connexion de la marketplace aux autres services de Binance permet de créer un véritable écosystème tout-en-un, où il est simple de tout gérer. Par exemple, pour participer à la vente de certaines collections, il faudra avoir un minimum de BNB dans son portefeuille. Dans ce cas précis, le simple fait de les posséder sur son compte Binance suffit.

Par ailleurs, la possibilité de lier un portefeuille autohébergé comme MetaMask facilite les passerelles entre des environnements centralisés et décentralisés. Ainsi, tout cela fait de Binance NFT une plateforme intéressante pour s’initier aux tokens non fongibles, qui viendra compléter l’offre de leaders comme OpenSea.

