Le géant français Vivendi authentifie et protège désormais ses contenus via la blockchain

Le groupe français Vivendi rejoint la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) pour authentifier ses contenus numériques via la blockchain, tandis que sa filiale Havas intègre la Content Authenticity Initiative. En s'alliant à des géants comme Adobe et Google, Vivendi espère ainsi contribuer à la lutte contre la désinformation et le piratage.