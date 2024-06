Binance dévoile son programme « HODLer Airdrops » pour soutenir son écosystème

L'exchange de cryptomonnaies Binance lance un tout nouveau programme pour favoriser un environnement de marché sain et durable tout en donnant la priorité aux intérêts de ses utilisateurs. Ce programme dénommé « HODLer Airdrops » vise à distribuer des airdrops de cryptomonnaies aux détenteurs de BNB.

Les détenteurs de BNB récompensés pour leur fidélité

Binance s'engage activement à soutenir des projets ambitieux à grande échelle et dotés de fondations solides, visant ainsi à construire des communautés robustes et organiques au sein de son écosystème.

Ainsi, dans le but de répondre à ces critères et de servir au mieux les intérêts de leurs utilisateurs, l’équipe de Binance introduit le programme « HODLer Airdrops ». Réservé exclusivement aux détenteurs de Binance Coin (BNB), ce programme requiert leur adhésion au service « Simple Earn » en utilisant le BNB, leur permettant ainsi de recevoir des airdrops de tokens émis par des projets prometteurs visant à être listés sur Binance.

👉 Apprenez à utiliser l'exchange de cryptomonnaies Binance avec notre tutoriel dédié

En outre, les utilisateurs souhaitant prétendre aux futurs airdrops de Binance doivent également effectuer leur vérification d'identité (KYC) et résider dans une juridiction éligible au programme. À ce jour, Binance n'a pas communiqué de liste des juridictions concernées.

Binance précise que les utilisateurs seront informés à l'avance des arrivées des airdrops pour se préparer, car les récompenses seront distribuées en fonction des soldes individuels des utilisateurs et des soldes totaux de la pool concernée.

Binance utilisera des instantanés historiques des soldes des utilisateurs à des périodes aléatoires après cette annonce pour calculer les récompenses des utilisateurs.

Les tokens seront transférés sur le wallet Binance spot des utilisateurs sélectionnés, selon le communiqué de l'exchange. Il est également important de souligner que le programme Simple Earn continuera d'offrir aux utilisateurs les avantages standard de la détention de BNB, y compris l'éligibilité au Launchpool et Megadrop, ainsi que tous les autres avantages VIP associés.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Binance à la recherche des projets prometteurs

L'exchange de cryptomonnaies a également lancé un appel à candidatures pour les projets intéressés à rejoindre ce nouveau programme. L'objectif est de favoriser la construction d'un marché plus diversifié pour tous les acteurs, tout en préservant la valeur des tokens grâce à une évaluation prudente et à des allocations symboliques. Cette initiative vise également à sensibiliser le public et à attirer l'attention sur leurs projets.

👉 Dans l’actualité - BNB Chain et Binance Labs lancent la BNB Incubation Alliance pour booster l’innovation blockchain

Nous espérons améliorer le développement de l'écosystème blockchain grâce à notre soutien à des projets de petite et moyenne taille avec des fondamentaux solides, une base communautaire organique, un modèle d'affaires durable, et une équipe dédiée agissant en tant que participants responsables de l'industrie.

Cependant, parmi les 200 millions de clients de Binance en juin 2023, seuls 1,9 million détenaient du BNB sur la plateforme. La société prévoit une augmentation de ces chiffres d'ici 2030, en raison de la popularisation croissante des actifs numériques.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.