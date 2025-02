Changpeng Zhao donne 150 BNB à des victimes de Libra… Et s’en tire avec un profit

L’ex-PDG de Binance, Changpeng Zhao, a fait un don pour aider les victimes de Libra, la cryptomonnaie promue par le président argentin Javier Milei. Il a ensuite reçu d’importantes sommes sur l’adresse utilisée.

Changpeng Zhao fait un don pour les victimes de Libra

Ce mardi, Changpeng Zhao a confirmé avoir fait un don de 150 BNB (100 000 dollars environ) pour les victimes du memecoin Libra, qui défraie la chronique depuis quelques jours. Ce faisant, il a révélé son adresse personnelle, à partir de laquelle il a envoyé les BNB.

Il n’en a pas fallu plus pour que la communauté crypto en fasse usage et envoie d’importantes sommes en BNB à Changpeng Zhao. Résultat : l’ex-PDG de Binance s’est retrouvé avec plus de BNB qu’il n’en avait à l’origine envoyé. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’adresse associée contient 353 BNB, soit plus de 230 000 dollars au cours actuel.

Changpeng Zhao a confirmé qu’il ne garderait aucun des BNB qui ont été envoyés. Il enverra de nouveau les fonds accidentellement récoltés pour soutenir les victimes de Libra. Pour rappel, le préjudice est estimé à plus de 4 milliards de dollars.

Philosophe, l’ex-PDG de Binance s’est fendu d’une maxime sur X, pour conclure l’affaire :

« Quand vous essayez de gagner de l’argent rapidement, vous échouez souvent. Mais quand vous donnez de l’argent, vous en recevez plus en retour. »

Source : Changpeng Zhao via X

Image : Web Summit via Flickr (CC-BY)

