Les volumes sur PancakeSwap explosent - La crypto CAKE pourra-t-elle retrouver ses niveaux du précédent cycle ?

PancakeSwap en plein essor : La crypto CAKE enregistre une hausse de 100 % en 7 jours, accompagnée d’une augmentation significative des volumes. Quels sont les moteurs de cette dynamique et peut-elle durer ?

Les volumes sur PancakeSwap et la crypto CAKE explosent à la hausse

Alors que les exchanges décentralisés (DEX) amputent des parts de marché de plus en plus importantes à leurs équivalents centralisés, l'analyse des volumes des DEX offre un baromètre essentiel pour identifier lesquels de ces derniers arrivent à se distinguer et à susciter de l'engagement.

Au cours des 7 derniers jours, la cryptomonnaie CAKE a vu son prix s'apprécier de presque 100 %, une performance tout à fait remarquable dans un contexte de marché relativement morose.

Le CAKE est la crypto du DEX PancakeSwap, déployé sur la BNB Smart Chain (BSC). Cette crypto permet de générer des rendements de staking, de faire du yield farming en fournissant de la liquidité, de participer à la gouvernance du projet et de participer à des lancements de nouvelles cryptos sur la plateforme.

Volumes des dernières 24 heures sur les 3 principaux DEX

Alors que le token CAKE s'est fortement apprécié au cours des dernières 24 heures, les volumes enregistrés sur PancakeSwap sur la même période ont été particulièrement importants, de l'ordre de 3 milliards de dollars, comme le montre l'image ci-dessus.

Dans cet article, nous allons explorer les pistes qui pourraient expliquer de telles performances et émettre des hypothèses quant au futur du DEX PancakeSwap et de l'attractivité de la BSC.

L'évolution des DEX et leurs dynamiques jusqu'à aujourd'hui

L'année 2024 a vu de grandes évolutions concernant les principaux DEX de l'écosystème crypto. En effet, Uniswap, pourtant considéré comme le DEX le plus populaire, accuse une perte de vitesse notable face à Raydium, un DEX basé sur Solana.

Au cours des 365 derniers jours, le DEX Uniswap a vu transiter 778,7 milliards de dollars de volumes, tandis que Raydium a enregistré environ 789,5 milliards de dollars :

Graphique représentant les volumes des DEX au cours de la dernière année

Pour sa part, PancakeSwap n'a vu transiter « que » 197,7 milliards de dollars de volumes au cours des 365 derniers jours. Pourtant, une dynamique différente peut être observée en réduisant notre champ de vision sur des unités de temps plus courtes.

Au cours des 7 derniers jours et des dernières 24 heures, PancakeSwap se place en 1re position en termes de volumes. D'un point de vue mensuel, PancakeSwap reste en 3e position. Néanmoins, son écart avec ses concurrents se réduit de jour en jour.

Les dynamiques qui expliquent les volumes de Raydium

Raydium aura marqué les esprits en 2024. Son attractivité au cours des derniers mois peut s'expliquer sans trop d'incertitudes. Connaissez-vous l'adage « dans une ruée vers l'or, vendez des pelles et des pioches » ?

Et bien Raydium, en tant qu'infrastructure servant de socle à la liquidité des memecoins sur Solana pourrait être considéré en tant que « pelles et des pioches », tandis que la frénésie autour des memecoins s'apparente à une « ruée vers l'or ».

C'est ainsi que Raydium aura réussi à rivaliser puis à s'imposer face à Uniswap. Face à cette rivalité fraternelle, PancakeSwap évoluait discrètement dans son coin, sans pour autant inquiéter les mastodontes que sont désormais Raydium et Uniswap.

Le retour de Changpeng Zhao : un catalyseur pour PancakeSwap ?

Depuis plusieurs semaines déjà, PancakeSwap regagne en attractivité comme le démontrent ses volumes croissants. Au cœur de cette dynamique se trouve un catalyseur de taille : Changpeng Zhao, le fondateur de Binance.

Alors que ce dernier déclarait « prendre de la distance avec l'écosystème crypto » suite à son incarcération de 4 mois, il semble avoir fait son grand retour, notamment en renommant Binance Labs, le fonds d'investissement affilié à l'exchange Binance, en Yzi Labs.

En attribuant la direction d'Yzi Labs à Ella Zang, une fidèle collaboratrice de Changpeng Zhao, ce dernier s'impliquera activement en tant que mentor auprès des startups incubées par le fonds d'investissement.

De plus, notre principal intéressé bénéficie d'une forte influence auprès de la communauté crypto. Plusieurs de ses derniers tweets ont fait référence à des memecoins sur la BSC, un secteur qui suscite toujours de l'attention, et in fine du trading avec des volumes importants.

La BNB Chain va-t-elle revenir sur le devant de la scène ?

Alors que les volumes sur PancakeSwap sont encourageants pour l'avenir de la BSC et par extension pour le prix du BNB, les données on-chain de la blockchain en elles-mêmes sont plus mitigées.

Graphique représentant l'évolution des adresses actives (en violet) et des transactions quotidiennes (en jaune) sur la BSC

En observant le graphique ci-dessus, nous ne pouvons pas remarquer d'augmentation significative des transactions journalière ni du nombre d'adresses actives quotidiennement sur la BSC.

Néanmoins, en observant le ratio de nouvelles adresses par rapport aux adresses déjà connues, nous pouvons supposer que la blockchain attire de nouveaux utilisateurs :

Graphique représentant les nouvelles adresses et les adresses connues sur la BSC

Depuis le début du mois de janvier 2025 nous pouvons constater une augmentation significative du nombre de nouvelles adresses par jour sur la BSC.

Lorsque l'on étudie la valeur totale verrouillée (TVL) par rapport à la croissance du market cap de la BSC, les résultats sont une de fois de plus mitigés :

Graphique représentant la TVL (en jaune) et le market cap (en bleu) de la BSC

Bien que le market cap du BNB soit en hausse depuis plusieurs mois, la BSC n'a jamais retrouvé ses niveaux en TVL depuis le précédent cycle haussier. Cela est d'autant plus remarquable que le market cap de la cryptomonnaie native d'une blockchain a une corrélation positive avec sa TVL.

À la vue de ces informations, nous pouvons émettre l'hypothèse que le prix du BNB est surévalué par rapport aux capitaux engagés dans les protocoles de finance décentralisé (DeFi) de la BSC.

Bien que l'arrivée de nouvelles adresses soit à remarquer, l'activité sur la blockchain BSC est relativement faible, notamment en comparant à des niveaux similaires au dernier bear market.

Néanmoins, le retour de Changpeng Zhao dans le « game » crypto a été remarqué et son influence pourrait jouer en faveur d'un retournement de la tendance. De plus, la nouvelle roadmap de la BSC a été récemment annoncée, ce qui pourrait justifier une intensification de la spéculation sur le BNB et sur le CAKE.

Sources : Artemis Terminal, DeFiLlama

