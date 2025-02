« Faites attention » – Changpeng Zhao critique le processus de listing de Binance

Si Changpeng Zhao a dû précipitamment quitter la plateforme d’échange Binance suite à un procès, l’ex-PDG a encore une connaissance intime de l’entreprise. Il s’exprimait hier sur le listing de Test Token (TST) sur Binance. Initialement pensée comme une cryptomonnaie pour tester les fonctionnalités de la plateforme, elle a suscité l’engouement… Au point que l’entreprise a fini par l’intégrer à ses listings.

Pour Changpeng Zhao, le processus de listing de Binance montre cependant ses limites. Selon lui, il encourage à la spéculation, et donc au listing de tokens pas toujours très utiles :

Last lastly, as an observer, I think the Binance listing process is a bit broken. They announce, then list 4 hours later. The notice period is necessary, but in those 4 hours, the token prices go high on DEXes, and then people sell on CEX...

Not sure if there is a solution for…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 9, 2025