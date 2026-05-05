La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) accumule les records - On fait le point

Le secteur en plein essor de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) s'impose comme une véritable révolution appliquée à la finance moderne. Une réalité à laquelle il semble toutefois important d’apporter des données chiffrées, avec un récent rapport complet de CoinGecko sur le sujet.

La capitalisation des actifs tokenisés a explosé de 260 % depuis 2025

Le fait semble désormais largement établi. Le principe de tokenisation appliqué aux actifs du monde réel (RWA) va permettre de redéfinir en profondeur le fonctionnement du secteur financier, en lui offrant une plus grande flexibilité grâce à son inscription sur la blockchain.

Une prévision qui nécessite toutefois de se confronter à l'analyse de ses résultats effectifs sur l'année 2025, mais également pour le premier trimestre de 2026, en se basant sur un récent rapport complet publié par la plateforme de suivi du secteur crypto, CoinGecko.

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Un document qui pose tout de suite le contexte, avec une capitalisation du secteur des actifs tokenisés dont la valeur a « plus que triplé depuis 2025, atteignant 19,3 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2026 », suite à une explosion proche de 260 %.

La capitalisation des actifs tokenisés approche des 20 milliards de dollars

Les bons du Trésor tokenisés restent la plus grande classe d'actifs et ont progressé de 9 milliards de dollars (+225,5 %) au cours de cette période, représentant plus de la moitié de la croissance de la capitalisation du secteur. CoinGecko

Une domination écrasante qui enregistre toutefois un léger recul - en passant de presque 74 % à 67 % - au profit d'autres classes d'actifs, comme les matières premières (28,7 %), les actions (2,5 %) et les ETF (1,5 %).

Fait notable, ce secteur représente désormais 6,4 % de la taille du marché des stablecoins - contre moins de 3 % début 2025 - indiquant « une croissance des actifs tokenisés supérieure à celle des stablecoins au cours de l'année écoulée ».

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L'or : leader incontesté des matières premières tokenisées

En ce qui concerne les matières premières tokenisées - passées de 1,43 à 5,55 milliards de dollars - la domination se trouve plus précisément du côté de l'or. Et pour cause, les tokens XAUT de Tether et le PAXG de Paxos représentent à eux seuls presque 90 % de la croissance globale de ce secteur.

L'argent tokenisé enregistre également une augmentation notable de sa capitalisation avec les tokens KAG et KAU en tête, mais cela ne permet toutefois pas de compenser une baisse de leurs parts de marché respectives, alors que le XAUM de Matrixdock a été multiplié par 11, en intégrant le top 5 du secteur.

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Une évolution qui se répercute bien évidemment sur le volume de trading spot, avec un total de 90,70 milliards de dollars rien que pour l'or tokenisé au cours du premier trimestre 2026 qui permet déjà de dépasser le montant enregistré durant l'intégralité de l'année 2025, estimé à 84,64 milliards de dollars.

L'or domine le marché des matières premières tokenisées

Fait notable, mais finalement peu surprenant, « le volume de trading spot de l'or tokenisé a fluctué d'un mois à l'autre, reflétant une sensibilité aux conditions du marché », avec un pic notable en octobre dernier alors que le cours de l'or atteignait de nouveaux sommets historiques.

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Vers un développement accéléré des actions tokenisées

Du côté des actions tokenisées, l'évolution apparaît encore plus spectaculaire, avec un secteur tout juste estimé à un peu plus de 2 millions de dollars fin juin 2025 qui a tout simplement explosé pour atteindre 486,69 millions de dollars le 31 mars dernier, avec comme principaux acteurs les xStocks de Backed Finance et le protocole Ondo Finance.

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Un marché dont les principales actions tokenisées concernent la société Circle avec une part de 35 %, devançant le leader jusque-là incontesté Tesla en perte de vitesse (17 %), mais également d'autres entreprises de premier plan comme Nvidia (8,8 %), Alphabet (7,6 %) et Strategy (5,4 %), avec un volume de trading spot mensuel installé aux environs des 4 milliards de dollars, pour un total de 15,12 milliards de dollars au premier trimestre 2026.

Volume de trading des actions tokenisées

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Les ETF et perpétuels tokenisés arrivent en force ?

Ensuite viennent les ETF tokenisés, passés de seulement 620 000 dollars début juillet 2025 à presque 300 millions de dollars actuellement « sans qu'aucun leader significatif ne se soit encore imposé au sein de cette classe d'actifs », même si le SPDR S&P 500 d'Ondo représente 10,9 % de part de ce marché, juste devant le iShares Silver Trust (10,7 %).

Capitalisation du secteur des ETF tokenisés

Pour finir, le rapport de CoinGecko ne manque pas de mentionner les contrats perpétuels tokenisés qui s'imposent désormais « comme un nouvel instrument de trading appliqué aux actifs tokenisés » avec le soutien de la plateforme Hyperliquid. Un secteur initialement dominé par les matières premières tokenisées, qui laisse désormais un peu plus de place aux actions (6 %) et aux ETF (5,3 %).

Le marché HIP-3 d'Hyperliquid a vu sa part du volume mensuel des perp RWA passer de 2,8 % lors de son lancement en octobre 2025 à 28,6 % en mars 2026. Il convient de noter que le volume HIP-3 a bondi, passant d'un total de 12,65 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025 à 130,87 milliards de dollars au premier trimestre 2026. CoinGecko

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Source : CoinGecko

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