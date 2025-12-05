Bitcoin vs or tokenisé — Changpeng Zhao débat avec Peter Schiff sur l’avenir d’une monnaie saine

Le Bitcoin offre-t-il une meilleure base que l’or tokenisé afin de développer l’avenir d’une monnaie saine ? Une question cruciale au centre d’un débat passionné entre Changpeng Zhao et Peter Schiff lors du Binance Blockchain Week 2025.

le 5 décembre 2025 à 9:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

« Ce qui rend le Bitcoin sans valeur, c’est qu’on ne peut rien en faire »

Le débat semble aussi vieux que l'apparition du Bitcoin. Peut-on comparer la plus emblématique des cryptomonnaies et sa rareté programmée dès l'origine avec le métal précieux au centre de toutes les convoitises depuis des siècles : l'or ?

Une question au centre d'une discussion très intéressante menée par le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Changpeng Zhao, et l'un des plus fervents ennemis du Bitcoin, Peter Schiff, présent en tant que fondateur d'une plateforme dédiée à l'or tokenisé.

✍️ Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Un statut qui va rapidement poser les bases du débat, avec un or tokenisé présenté comme bien plus efficace pour remplir des fonctionnalités monétaires, « grâce à la blockchain [et] tant que l’or garantit le token ». L'occasion pour Changpeng Zhao de sortir une « boîte magique », avec un lingot de 1 000 grammes d’or fin issu du Kirghizstan.

Le but, démontrer par l'exemple que cet or physique ne peut pas être identifié comme authentique d'un simple coup d'œil, ni même divisé pour payer une somme moins importante. Tout comme il semble impossible de franchir une frontière en le mettant dans sa poche, à la différence du Bitcoin... et de l'or tokenisé.

Le point de friction s'installe donc sur le statut virtuel du Bitcoin, qui lui retirerait toute valeur car il ne repose sur rien.

blockquote icon

Je ne dis pas qu’une chose doit être tangible pour avoir de la valeur. Il existe des actifs intangibles, comme la valeur de marque d’une entreprise. Ce qui rend le Bitcoin sans valeur, c’est qu’on ne peut rien en faire. Il n’a aucune utilité au-delà de pouvoir être transféré.

Peter Schiff

« Le fait que quelque chose soit virtuel ne veut pas dire qu’il n’a pas de valeur »

Une affirmation à laquelle Changpeng Zhao répond que même si le BTC n’existe pas comme chose matérielle, il peut avoir de la valeur au même titre que d’autres services numériques, mais également en tant que monnaie dans certains pays émergents.

blockquote icon

Tu reconnais qu’il faut une utilité pour avoir de la valeur. L’utilité industrielle de l’or ne fait pas sa valeur ; sa rareté le fait. Et Bitcoin a une utilité : ce n’est pas juste un outil d’envoi, c’est une industrie et une technologie monétaire.

Changpeng Zhao

🗞️ Découverte de nouvelles mines d'or — Sa quantité extractible augmente, pas celle du Bitcoin

L'occasion de pointer un élément central : la quantité définitivement limitée du Bitcoin, face à celle de l'or, bien moins évidente à chaque fois qu'une nouvelle mine fait surface. Un effet de dilution qui concerne également l'or tokenisé, dont il faut gérer et protéger les réserves.

Finalement, les deux hommes admettront qu'ils ne sont pas d'accord. L'occasion pour Peter Schiff de demander à ce que Binance liste son token, alors que Changpeng Zhao conclut en affirmant que « l’or ira bien, mais le Bitcoin fera encore mieux ».

Source : Binance Blockchain Week

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

430 articles

Tous ses articles

