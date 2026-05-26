Ondo Finance annonce le décès de son PDG et fondateur Nathan Allman

Nathan Allman, le fondateur et PDG d'Ondo Finance, est décédé. En effet, le leader des actions tokenisées a officialisé cette nuit cette triste nouvelle. Nous faisons le point.

Ondo Finance annonce le décès de son fondateur

La semaine dernière, nous sommes revenus sur le cours du token ONDO d’Ondo Finance, qui explosait à la hausse dans un contexte où les actions tokenisées captent l’attention du marché. Aujourd’hui, c’est pour une bien triste nouvelle qu’Ondo Finance fait l’actualité, à savoir le décès de Nathan Allman, son PDG.

En effet, l’entreprise a officialisé la nouvelle dans la nuit sur son compte X :

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de Nathan Allman, fondateur d’Ondo. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. L’intelligence, l’humilité et la détermination de Nate ont façonné Ondo dans son ensemble. Sa conviction du pouvoir de la technologie pour créer un système financier plus ouvert et accessible perdure dans tout ce que nous réalisons. Son impact sur ce secteur et sur chacun d’entre nous est incommensurable.

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Concernant la cause du décès, celle-ci n’a pas été précisée. Notons toutefois le soutien de nombreux acteurs de l’écosystème dans les commentaires, à l’image de Changpeng Zhao, Mantle, Securitize, Michael Egorov ou bien Arjun Sethi. Ainsi, chacun adresse un mot d’adieu, des condoléances ou encore, vante l’attitude visionnaire de Nathan Allman vis-à-vis de la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA).

Avant de fonder Ondo Finance, l’intéressé a notamment fondé le fonds d’investissement ChainStreet Capital, qui faisait du trading algorithmique et quantitatif entre 2017 et 2019. Par la suite, Nathan Allman a travaillé 2 ans chez Goldman Sachs pour y créer des services cryptos destinés aux institutionnels, avant de se lancer dans l’aventure Ondo Finance en 2021.

Concernant sa succession, c’est Ian De Bode, le président d’Ondo Finance, qui occupera désormais le poste de PDG :

Ian dirige notre stratégie, nos produits et nos opérations quotidiennes depuis plus de deux ans et bénéficie de la pleine confiance de l’équipe de direction. Nous continuerons à construire ce que Nate a commencé. C’est la manière la plus significative que nous connaissions pour lui rendre hommage.

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Suite à cette annonce, notons tout de même que le token Ondo a corrigé de 3,4 % en 24 heures, affichant 0,42 dollar lors de l’écriture de ces lignes. À ce jour, les actions tokenisées de l’Ondo Global Markets totalisent également 1,09 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

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