Le Bitcoin à 1,25 million de dollars d'ici 2030 ? Récap crypto de la nuit du 25 au 26 mai 2026

Arthur Hayes multiplie les prises de position fortes, alors qu’Ansem choque la communauté Ethereum. Dans le même temps, les stablecoins confirment leur poids macroéconomique et plusieurs acteurs majeurs du secteur enregistrent des développements notables.

Cathie Wood voit grand pour le Bitcoin

Cathie Wood, fondatrice d’Ark Invest, a projeté un Bitcoin à 750 000 dollars dans son scénario de base, et jusqu’à 1 250 000 dollars dans sa prévision haussière. Elle cite la substitution à l’or, le rôle d’assurance et l’adoption institutionnelle comme principaux moteurs de cette progression.

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Arthur Hayes toujours optimiste et tourné vers la confidentialité

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX et directeur des investissements de Maelstrom, a partagé un graphique à long terme du NEAR en affirmant que « le chemin vers la lune » est encore long. Dans la foulée, il a mis l’accent sur l’importance de la confidentialité financière face à la surveillance croissante des États et des géants de la tech. Il a révélé détenir Zcash (ZEC) comme sa 2e plus grande position, soulignant l’émergence des crypto axées sur la protection de la vie privée.

Triste nouvelle pour Ondo Finance

Ondo Finance a annoncé le décès de son fondateur, Nathan Allman, sans en préciser les circonstances. Ce dernier avait cofondé le protocole spécialisé dans la tokenisation d’actifs financiers réels, notamment des bons du Trésor américain. La communauté crypto a salué sa contribution majeure à la démocratisation de la tokenisation des actifs traditionnels.

Polymarket dans la tourmente réglementaire

L’Indonésie a bloqué l’accès à Polymarket dans le cadre d’une répression des paris en ligne. La plateforme fait déjà face à des controverses liées à des soupçons de délit d’initié, une fuite de données et un exploit signalé par l’enquêteur on-chain ZachXBT. Ce nouvel obstacle illustre les défis réglementaires croissants pour les marchés de prédiction, malgré le partenariat récent de Polymarket avec le Nasdaq Private Market.

Tensions entre Polymarket et Hyperliquid

Mustafa, représentant de Polymarket, a qualifié la stratégie d’Hyperliquid sur le déploiement et la résolution des marchés de prédiction de « plutôt stupide ». Cette remarque souligne la rivalité grandissante entre les deux plateformes depuis le lancement d'HIP-4 par Hyperliquid, visant à concurrencer directement Polymarket sur le segment des prediction markets.

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