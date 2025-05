JPMorgan réalise sa première transaction publique de bons du Trésor tokenisés via Ondo et Chainlink

Tandis que la thématique de la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) se développe, JPMorgan, Ondo Finance et Chainlink se sont associé pour tester de nouvelles possibilités d’interopérabilités entre les différents systèmes.

En effet, une transaction a été conclue avec succès entre le testnet de l’Ondo Chain et le réseau Kinexys Digital Payments de JPMorgan, connu auparavant sous le nom d’Onyx.

La particularité de cette transaction est qu’il s’agit là d’une communication entre un réseau public d’une part et un réseau permissionné d’une autre. Côté technique, cette interopérabilité a été sécurisée par la technologie de Chainlink.

En l’occurrence, l’opération financière réalisée ici est un « Delivery versus Payment (DvP) », une opération commerciale durant laquelle le paiement d’un titre et son transfert interviennent simultanément. Ici, le titre en question qui a été utilisé est l’OUSG, le fonds dollar tokeninisé d’Ondo Finance.

Avec les méthodes habituelles impliquant du travail manuel, des contraintes géographiques et réglementaires, ainsi que des risques de contrepartie, de change ou de défaut de paiements, les transactions DvP peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Grâce aux technologies blockchains, une grande part de ces inefficiences peuvent être réglées, et c’était tout l’objet de ce test.

Nathan Allman, le PDG d’Ondo Finance, n’a pas caché son enthousiasme vis-à-vis de cette collaboration :

La première transaction sur le testnet d’Ondo Chain avec Kinexys de JPMorgan et Chainlink n’est pas seulement une étape majeure, c’est une déclaration sur l’avenir de la finance. Nous sommes ravis de collaborer avec deux des acteurs les plus influents de la crypto et de la finance traditionnelle pour démontrer la puissance d’une infrastructure blockchain conforme et évolutive pour les actifs réels.