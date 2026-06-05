Solana sous pression face à Hyperliquid – Récap crypto de la nuit du 4 au 5 juin 2026

Les banques américaines accélèrent sur la tokenisation, tandis que le marché crypto reste sous tension avec des sorties record des ETF Bitcoin et des propos forts sur Ethereum et Solana. Retour également sur l'abandon d’un projet de loi fiscal aux États-Unis et la faille majeure découverte sur Zcash.

Solana sous pression face à Hyperliquid

Solana doit faire face à des défis importants liés à son inflation et à ses tokenomics. Pendant ce temps, Hyperliquid s’impose en redirigeant une grande partie de ses revenus vers le token HYPE, désormais dans le top 10 des cryptomonnaies par capitalisation après avoir surpassé Dogecoin. Solana doit également rivaliser avec les volumes croissants de contrats perpétuels sur Hyperliquid, alors que les memecoins ne suffisent plus à soutenir durablement sa croissance.

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Les grandes banques lancent les dépôts tokenisés

JPMorgan, Citi et plusieurs grandes banques américaines prévoient de lancer un nouveau système de dépôts tokenisés via The Clearing House. Cette initiative, révélée par le Wall Street Journal, vise à intégrer les dépôts bancaires sur la blockchain. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts de Wall Street pour adopter la technologie, notamment après le lancement du token de dépôt JPM Coin (JPMD) en partenariat avec Canton Network début 2026.

Sorties record sur les ETF Bitcoin spot

Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 2,4 milliards de dollars de sorties nettes en mai, leur plus haut niveau depuis cinq mois. Ces flux négatifs ont culminé après une série de 10 jours consécutifs de retraits, totalisant près de 2,97 milliards de dollars.

Ethereum face à une crise existentielle

Ryan S. Adams, animateur du podcast Bankless, a affirmé qu’il n’existe pas d’Ethereum solide sans une valorisation de l’ETH à plusieurs milliers de milliards de dollars. Selon lui, ETH doit devenir une réserve de valeur mondiale pour assurer la pérennité du projet. Cette déclaration intervient alors que la communauté Ethereum débat de sa direction, entre une vision Cypherpunk et des ambitions financières, et que Vitalik Buterin a récemment réaffirmé le rôle central de l’ETH dans l’écosystème.

Washington recule sur la fiscalité des cryptos

Selon Bloomberg, une commission clé de la Chambre des représentants américaine se préparerait à abandonner un projet de loi fiscal sur les cryptomonnaies dès ce vendredi. Ce texte visait à clarifier le traitement fiscal du staking et des récompenses de minage, en les alignant sur la fiscalité des titres traditionnels. Cette décision contraste avec les signaux récents favorables au secteur crypto envoyés depuis Washington.

Zcash : une faille critique expose le réseau

Le fondateur de Zcash, Zooko, a révélé le 2 juin une vulnérabilité majeure découverte le 29 mai dans le pool Orchard, qui aurait pu permettre la création illimitée et indétectable de ZEC. Bien que le problème ait été corrigé, l’affaire fragilise davantage un projet déjà secoué par les démissions massives de l’Electric Coin Company début 2026.

Suite à cette révélation, Arthur Hayes a annoncé avoir vendu l’intégralité de ses ZEC, affirmant que la confidentialité doit être « prouvée et non simplement probable ». Il a toutefois précisé rester ouvert à un éventuel rachat à un prix plus bas.

Saylor dément toute pression financière

Après les propos de Jim Cramer accusant Michael Saylor d’avoir « tué » le Bitcoin, le cofondateur de MicroStrategy a réagi. Il a assuré ne faire face à aucun appel de marge malgré la baisse du BTC et a confirmé que la situation financière de MicroStrategy restait stable.

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