Kraken, Ripple, Coinbase, Ondo... Ces entreprises crypto qui donnent des millions de dollars pour Donald Trump

L'industrie crypto semble vouloir marquer son empreinte sur la scène politique américaine, en soutenant financièrement les festivités entourant l'investiture de Donald Trump, le futur président des États-Unis. Des géants comme Kraken, Ripple et Coinbase ont mis la main à la poche à hauteur de millions de dollars pour la cérémonie officielle.

Les grands noms de l'industrie crypto américaine financent l'investiture de Donald Trump

L'industrie des cryptomonnaies a décidé de s'impliquer financièrement dans les festivités entourant l'investiture de Donald Trump et de son vice-président élu, JD Vance, qui se tiendra le 20 janvier prochain.

Plusieurs poids lourds du secteur, majoritairement des exchanges, ont annoncé des dons en millions de dollars, témoignant d'un soutien affiché envers cette nouvelle administration perçue comme favorable pour l'avenir des cryptomonnaies.

Kraken, l’un des exchanges les plus influents et les plus anciens de l'écosystème blockchain, a versé un million de dollars pour la commission inaugurale. L'exchange Coinbase, autre géant du secteur, a également contribué à hauteur d’un million de dollars.

Ripple, pour sa part, a fait un don exceptionnel de 5 millions de dollars sous forme de tokens XRP, affirmant ainsi son rôle de pionnier dans le financement proactif de l’industrie. La cryptomonnaie de Ripple a largement profité de l'engouement autour de l'élection de Trump, le prix du XRP ayant grimpé d'environ 330 % entre le 1er novembre et aujourd'hui.

Pour Kara Calvert, vice-présidente de Coinbase pour les politiques américaines, ce soutien reflète une volonté d’anticiper et de collaborer avec une administration promettant un cadre réglementaire plus clair pour la crypto. « Nous sommes impatients de travailler avec l’administration la plus favorable à la crypto de l’histoire des États-Unis, » a-t-elle déclaré.

Selon des informations obtenues par Bloomberg, Nathan Allman, le fondateur d'Ondo Finance, a annoncé que son protocole verserait également 1 million de dollars à cette occasion. Le service de paiements crypto MoonPay participera également, bien que le montant du don n'ait pas été divulgué.

Les avantages pour les donateurs ayant versé au moins un million de dollars comprennent une réception avec les cabinet picks, un accès à la cérémonie religieuse du dimanche et au bal inaugural, selon The Hill.

Un changement de paradigme presque palpable

Ces donations ne sont pas de simples gestes symboliques. Elles s'inscrivent dans une stratégie politique concertée visant à garantir un environnement plus stable pour l'industrie. Lors de la dernière campagne électorale, les entreprises liées à la crypto ont injecté 133 millions de dollars dans divers super PACs, démontrant leur engagement envers les initiatives et candidats pro-crypto.

Le président élu Donald Trump a déjà posé les bases d’une administration très probablement conciliante pour le secteur. Parmi ses nominations, celle de Paul Atkins, un partisan des technologies innovantes, à la tête de la SEC, a suscité l’enthousiasme. La création d’un poste de « tsar » dédié à la crypto et à l’intelligence artificielle (IA), confié à David Sacks, marque également une avancée notable pour renforcer le dialogue entre les régulateurs et l’industrie.

Au-delà du secteur des cryptomonnaies, d’autres figures influentes de la tech, comme Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) ou encore Sam Altman (OpenAI), ont également contribué au financement des festivités. Ce soutien montre un changement de ton stratégique entre la Silicon Valley et Donald Trump, illustrant une volonté commune d’apaiser les tensions passées pour, peut-être, finir par construire des ponts.

Si les promesses de l’administration Trump se concrétisent, notamment concernant la fameuse réserve stratégique de Bitcoin, le prochain mandat présidentiel américain marquera un tournant décisif pour le secteur des cryptomonnaies, et ce bien au-delà des États-Unis.

Sources : The Hill, Bloomberg

