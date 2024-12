Donald Trump nomme Paul Atkins comme prochain président de la SEC — Qui est-il ?

Mercredi soir sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a publié un communiqué dans lequel il révèle que Paul Atkins sera le prochain président de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Jusqu'à la fin du mois de novembre, c'était Dan Gallagher, le responsable juridique de Robinhood, qui semblait favori. Mais ce dernier a de lui-même exprimé qu'il n'était pas intéressé par le poste. Parmi les autres candidats, Paul Atkins figurait justement en bonne position.

S'il est aujourd'hui le PDG et fondateur du cabinet de conseil Patomak Global Partners LLC, l'avocat connaît également le fonctionnement de la SEC, pour en avoir été commissaire entre août 2002 et août 2008.

Dans son communiqué, Donald Trump qualifie Paul Atkins de « leader reconnu », tout en soulignant son ouverture aux actifs numériques :

Paul est un leader reconnu pour son approche pragmatique des réglementations. Il croit fermement au potentiel de marchés financiers dynamiques et innovants, capables de répondre aux besoins des investisseurs tout en fournissant le capital nécessaire pour faire de notre économie la meilleure au monde. Il reconnaît également que les actifs numériques et d'autres innovations sont essentiels pour rendre l'Amérique plus grande que jamais.