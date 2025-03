Le futur patron de la SEC détient 6 millions de dollars liés aux cryptomonnaies

La candidature de Paul Atkins à la présidence de la SEC (Securities and Exchange Commission) ravive les tensions autour de la régulation des cryptomonnaies aux États-Unis. Déjà connu pour son passé au sein de l'agence sous George W. Bush, Paul Atkins se retrouve aujourd'hui au centre d'une controverse alimentée par la divulgation de ses investissements personnels, d'une valeur pouvant atteindre 6 millions de dollars, dans l'écosystème crypto.

Paul Atkins : une exposition de 6 millions de dollars au secteur de la crypto

Selon les documents déposés avant son audition devant le Sénat, Paul Atkins détient jusqu’à 1 million de dollars d’actions réparties entre 2 entreprises phares du secteur, Securitize, une plateforme de tokenisation soutenue par BlackRock, et Anchorage Digital, une société de conservation de cryptomonnaies valorisée à plus de 3 milliards de dollars.

En parallèle, il a investi entre 1 et 5 millions de dollars dans le fonds Off the Chain Capital, spécialisé dans les placements liés à la blockchain et au Web3. Cette société détient notamment des participations dans Digital Currency Group, Kraken ou encore des créances liées à la faillite de l’exchange crypto, Mt.Gox.

👉🏻 Comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Bien que ces investissements restent minoritaires par rapport à la fortune totale du couple Atkins, estimée à plus de 327 millions de dollars, ces positions suscitent quelques interrogations. D’autant plus que Paul Atkins occupait encore récemment un siège au conseil d’administration de Securitize, ainsi qu’un rôle d’expert au sein de la Token Alliance, un groupe de lobbying affilié à la Chambre de commerce du numérique.

Dans ses engagements d’éthique, Paul Atkins s’est engagé à céder ses participations dans un délai de 120 jours suivant sa confirmation, ainsi qu’à quitter la direction de sa société de conseil financier, Patomak Global Partners, sous 90 jours. Cette dernière, valorisée entre 25 et 50 millions de dollars, lui a permis de collaborer avec de nombreuses entreprises du secteur financier, y compris des sociétés cryptos.

Alors que Paul Atkins est en bonne voie pour prendre la direction de la Securities and Exchange Commission (SEC), cette orientation plus favorable à la crypto ne rassure pas tout le monde. Des voix s’élèvent pour rappeler que la SEC n’est pas une institution destinée à promouvoir l’innovation, mais à protéger les investisseurs et garantir l’intégrité des marchés financiers.

🗞️ Dans l’actualité - L’application crypto de Revolut débarque sur mobile en Europe

L’audition de Paul Atkins devant la commission bancaire du Sénat s’annonce donc décisive, non seulement pour sa propre nomination, mais aussi pour la trajectoire future de la régulation financière aux États-Unis.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Senate

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital