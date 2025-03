L’application crypto de Revolut débarque sur mobile en Europe

Tandis que Revolut est déjà impliquée dans les cryptomonnaies depuis plusieurs années, la fintech a lancé son application mobile Revolut X en Europe. Lumière sur cette nouveauté.

L’application Revolut X arrive en Europe pour les traders crypto

L’année dernière, la célèbre néobanque Revolut a présenté Revolut X, son exchange de cryptomonnaies. D’abord lancé dans une version Web en novembre dernier, le service débarque désormais en tant qu’application mobile sur l’App Store et Google Play.

Depuis cette semaine, tous les investisseurs de l’Union européenne ainsi que du Royaume-Uni peuvent accéder à cette nouveauté, si tant est qu’ils possèdent déjà un compte Revolut vérifié.

Dans un communiqué partagé avec nos confrères de The Block, Leonid Bashlykov, le responsable des produits crypto de Revolut, a partagé son enthousiasme sur cette nouveauté :

C’est une expérience simple, mais puissante, conçue pour répondre aux besoins des traders débutants et expérimentés, avec l’avantage supplémentaire de mesures de sécurité rigoureuses sur lesquelles les clients peuvent compter.

Au total, ce sont plus de 220 cryptomonnaies et tokens qui peuvent être échangés sur cette application, à travers plus de 400 paires de trading.

Alors que les applications mobiles sont maintenant largement répandues parmi les investisseurs, au détriment des versions sur navigateur, il sera intéressant de voir de quelle manière la fintech parfois à gagner des parts de marchés sur ce segment, grâce à ses 50 millions d’utilisateurs partout dans le monde.

Source : The Block

