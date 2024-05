La néobanque Revolut dévoile sa plateforme de trading dédiée aux cryptomonnaies

La néobanque britannique Revolut vient d'annoncer le lancement de « Revolut X », une plateforme de trading entièrement consacrée aux cryptomonnaies à destination à la fois des particuliers et des professionnels.

Révélée le 7 mai, la plateforme Revolut X ne sera toutefois d'abord disponible que pour les clients de la fintech résidant au Royaume-Uni. Proposant des frais de 0 % pour les makers et de 0,09 % pour les takers peu importe les volumes de trading, Revolut affirme souhaiter concurrencer les principaux exchanges de cryptomonnaies.

Pour débuter, Revolut X devrait proposer les mêmes cryptomonnaies au trading que celles déjà disponibles sur son application telles que le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le SOL, le XRP ou encore le DOGE. La liste devrait toutefois s'étoffer dans les mois à venir.

Aperçu de l'interface de trading sur Revolut X

Leonid Bashlykov, Head of crypto exchange product

Nous sommes enthousiasmés par l'introduction de notre nouveau produit crypto, et nous pensons que cette plateforme de trading de premier plan changera la donne pour les traders crypto expérimentés, en leur fournissant un endroit sûr et accessible pour trader.

Selon le communiqué, les utilisateurs britanniques de Revolut auront la possibilité d'échanger des cryptomonnaies ou des monnaies fiat entre Revolut et Revolut X sans frais. Une initiative permettant aux utilisateurs de la plateforme de trading d'approvisionner leur compte de manière simplifiée, condition essentielle pour une expérience utilisateur de qualité selon Leonid Bashlykov :

Nous comprenons que des frais compétitifs ainsi que des solutions on et off ramps simplifiées sont au cœur de ce que les traders expérimentés attendent d'une plateforme de cryptomonnaies.