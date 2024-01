Ancien ministre des Finances, ancien ministre de la Défense... Coinbase recrute des personnalités politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni

Coinbase soigne son image et ses relations. La plateforme d’échange des États-Unis continue de recruter d’anciennes personnalités politiques haut placées pour son Conseil. C’est un signal de plus envoyé aux régulateurs, dans des économies qui sont devenues plus hostiles aux cryptomonnaies ces dernières années.