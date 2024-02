Kraken commence à demander des informations sur les portefeuilles non custodial de ses clients britanniques

Les portefeuilles auto-hébergés dans la ligne de mire de Kraken. La plateforme se conforme aux réglementations du Royaume-Uni, et demande désormais à ses utilisateurs de détailler des informations personnelles sur les portefeuilles « non custodial ». Qu’est-ce que cela change ?

Kraken surveille désormais certains portefeuilles auto-hébergés

Le changement de cap a été signalé par James Van Straten, un analyste de CryptoSlate, et confirmé par les équipes due service client de Kraken. Tous les portefeuilles non custodial, c’est-à-dire ceux dont les utilisateurs détiennent les clés, doivent être signalés. Cela veut dire que les utilisateurs sont forcés de lister leurs wallets… Mais aussi ceux à qui ils envoient de l’argent, même si ceux-ci ne leur appartiennent pas :

Oh the UK is finished, surveillance state it is. pic.twitter.com/afIamE970S — James Van Straten (@jvs_btc) February 13, 2024

« Si vous ne détenez pas ou ne contrôlez pas les portefeuilles non custodial […] veuillez détailler les adresses, l’identité du détenteur ou de la personne qui le contrôle, ainsi que son adresse résidentielle. »

Pour donner un exemple, un client britannique qui voudrait envoyer des cryptomonnaies depuis son compte Kraken vers le portefeuille d’un ami devrait communiquer le nom et l’adresse postale de ce dernier, même s’il n’est pas client de Kraken. Les instructions de la plateforme sont par ailleurs sévères : elles expliquent aux utilisateurs qu’en cas de non-réponse, ils verraient leur compte Kraken gelé.

La réglementation du Royaume-Uni concernant les portefeuilles non custodial

Le Royaume-Uni a pris des mesures de surveillance particulièrement strictes pour les utilisateurs de cryptomonnaies. Elles imposent aux fournisseurs de services en crypto-actifs de collecter des informations très précises sur leurs utilisateurs… Y compris sur les transactions qu’ils font avec des entités externes. Ce n’est donc pas uniquement Kraken qui devra mettre en place ces mesures.

Par ailleurs d’autres décisions similaires de la part du gouvernement britannique ont été notées en 2023. Les forces de l’ordre peuvent ainsi désormais saisir des cryptomonnaies sans qu’une condamnation ait été établie. Le pays est donc particulièrement ferme avec le secteur, au point que des acteurs, dont Binance, aient décidé de cesser de proposer des services sur place.

On vient de le voir, le Royaume-Uni est très loin d’être le plus « crypto-friendly » des territoires. Mais l’Union européenne (UE) n’est pas non plus en reste : ses nouvelles règles de surveillance des portefeuilles auto-hébergés sont similaires. En janvier, le Conseil et le Parlement ont en effet trouvé un accord provisoire en ce qui concerne de nouvelles règles, plus strictes que celles qui existent actuellement. Les demandes de ce type pourraient donc arriver prochainement dans les pays de l’UE.

Source : James Van Straten via X, Conseil de l’Europe

