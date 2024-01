Coinbase contre la SEC : l'affaire serait sur le point d'être abandonnée

Hier, mercredi 17 janvier 2024, s'est tenue une audience devant le juge fédéral de Manhattan, Katherine Polk Failla, impliquant les avocats de la Securities and Exchange Commission (SEC) et ceux de Coinbase. Cette audience intervient dans le cadre d'une affaire opposant les deux parties.

Pour rappel, la SEC avait engagé des poursuites judiciaires contre Coinbase et Binance en juin 2023, les accusant de faciliter l'achat et la vente de cryptomonnaies, qu'elle qualifie de valeurs mobilières (securities), incluant des actifs tels que le SOL, le MATIC et d'autres.

Cette audience fait suite à la requête déposée par Coinbase en août 2023 demandant l'annulation des poursuites engagées par la SEC.

La juge Failla, affichant une attitude autoritaire teintée de sarcasme, a exprimé ses inquiétudes quant à la généralité de la plaidoirie menée par la SEC. Elle soulignait ainsi :

En effet, la SEC semble fonder ses accusations sur le test de Howey, une norme juridique établie par la Cour Suprême des États-Unis servant à déterminer si une transaction peut être classée comme un « contrat d'investissement », et donc considérée comme un titre financier.

Dans une publication sur X, Eleanor Terrett, journaliste chez Fox Business, rapporte que la juge Failla a interrogé les avocats de la SEC sur les raisons pour lesquelles elle devrait ignorer l'avis de la Sénatrice Cynthia Lummis, qui avait recommandé l'abandon de l'affaire.

*EDITING FOR CLARITY*

Failla just asked the @SECGov why she shouldn’t listen to @SenLummis who says Failla should dismiss the case.

“She’s not just a random Senator, she’s someone deeply involved in the space. Why is she wrong?”

SEC lawyer says a Senator’s opinion…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2024