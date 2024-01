Donald Trump dit non aux MNBC : sa promesse pour « protéger les Américains de la tyrannie du gouvernement »

À l’occasion d’un discours de campagne dans le New Hampshire, Donald Trump a promis qu’il n’autoriserait jamais la création d’une MNBC en tant que président des États-Unis. Revenons sur ses propos et ses arguments sur la question.

Donald Trump s’oppose fermement à la création d’une MNBC aux États-Unis

La campagne présidentielle bat son plein aux États-Unis, et cette dernière est intéressante à observer du fait du rôle joué par le pays au sein de l’écosystème des cryptomonnaies.

Il y a quelques jours à peine, nous revenions sur le retrait de la candidature de Vivek Ramaswamy, un républicain ayant montré son soutien aux technologies blockchain à plusieurs reprises. Vivek Ramaswamy avait alors appelé ses électeurs à se ranger du côté de Donald Trump, et ce sont les propos de ce dernier au sujet des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) qui nous intéressent aujourd’hui.

Et pour cause, l’ancien président, s’il est élu, promet qu’il n’autorisera jamais la création d’une MNBC, et ce, pour « protéger les Américains de la tyrannie du gouvernement ». Cette déclaration a été faite mercredi à Portsmouth, dans le New Hampshire :

Trump says he will prevent implementation of Central Bank Digital Currencies (CBDC) pic.twitter.com/vheJDn2HBg — Bertman (@manofbert) January 18, 2024

Ainsi, l’intéressé reprend, dans le style qui lui est propre, une part des inquiétudes qui sont régulièrement exprimées au sujet de telles monnaies numériques :

« Une telle monnaie donnerait au gouvernement fédéral, notre gouvernement fédéral, le contrôle absolu sur votre argent. Ils pourraient prendre votre argent et vous ne sauriez même pas qu’il a disparu. Ce serait une dangereuse menace pour la liberté et je l’empêcherai d’arriver. »

Bien sûr, toutes ces paroles sont à mettre sur le compte des promesses de campagne et rien ne garantit que Donald Trump ne fera quoique ce soit au sujet des MNBC s’il est élu.

Néanmoins, la position de l’ancien président sur le sujet pourrait être intéressante à suivre à l’avenir, étant donné que son avis sur les technologies de la blockchain de manière générale n’est jamais évident à cerner totalement.

