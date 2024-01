Analyse crypto : les meilleurs sites pour dénicher les prochaines tendances du marché

En tant qu'investisseur, il est fréquent de se faire surprendre par les nouvelles tendances du marché des cryptomonnaies et de manquer des opportunités intéressantes. Ainsi, pour vous préparer au prochain bull run, voici une suite d'outils et de sites vous permettant de découvrir les tendances à venir grâce à l'analyse on-chain.

Cet article est un avant-goût d’une des nombreuses analyses fondamentales concoctées par nos experts. Cet aperçu esquisse le contenu approfondi et quotidien exclusivement réservé aux membres de Cryptoast Research. (Déjà abonné ?)

Les outils crypto gratuits à connaitre

Lorsque l'on souhaite investir dans l'univers des cryptomonnaies, il est primordial d'avoir entre ses mains les meilleurs outils pour analyser les différentes applications du Web3, leurs tokens respectifs, et ainsi se positionner sur les projets les plus tendances. Cependant, nombreux sont les sites à être payants, à l'instar de Glassnode.

Heureusement, des outils accessibles à tous ont vu le jour. L'un des plus célèbres est DefiLlama, un immanquable pour tous les adeptes de la finance décentralisée. Son contenu est totalement gratuit et sans publicité, permettant l'accès à des données pertinentes et fiables.

Sur DefiLlama, plusieurs tableaux de bord offrent une vue d'ensemble sur les tendances à venir. En plus de partager des informations sur la croissance de chaque blockchain, il est possible de les comparer en elles afin de trouver celle qui connait la plus forte croissance.

De même, un onglet du site est dédié aux projets qui pourraient prochainement réaliser un airdrop. Par conséquent, chaque investisseur est en mesure de tester de jeunes projets et de suivre le développement de leur TVL pour potentiellement devenir éligible à des cryptomonnaies gratuites.

Tableau de bord sur les potentiels airdrops à venir sur la blockchain Ethereum

En parallèle, un autre site intéressant à utiliser est Artemis. Grâce à ses différentes données rassemblées sous forme de tableaux, les investisseurs en cryptomonnaies peuvent découvrir les différentes narratives du moment.

👉 Qu’est-ce que la valeur totale verrouillée (TVL) dans la DeFi ?

Sur son interface, il est possible d'observer l'activité autour des différentes blockchains, de comparer leur progression dans le temps, ou encore de mener une enquête minutieuse sur les différentes applications décentralisées qui composent le secteur de la finance décentralisée.

TVL des différents protocoles de lending entre 2021 et aujourd'hui

Par exemple, sur le graphique ci-dessus, le protocole Spark connait une forte croissance depuis quelques mois et commence à se faire une place de choix dans le domaine du lending. En réalité, derrière ce projet se cache MakerDAO, l'entité notamment célèbre pour son stablecoin dollar décentralisé (le DAI).

DefiLlama et Artemis sont de bons sites pour commencer à dénicher des tendances. Cependant, leur champ d'action peut encore paraitre trop retreint pour certains investisseurs. De nombreux autres outils fournissent des données plus complètes : nous pouvons citer… [70 % de l'article restant]