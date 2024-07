Solana travaille, depuis mars 2024, dans une plage de valeurs comprises entre 120 et 200 dollars. Après avoir rebondi à plusieurs reprises sur la borne basse de ce range, le SOL semble bien orienté pour tester la borne haute. Solana peut-il prétendre à court terme à une reconquête de la zone au-delà des 200 dollars ?

Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et le cours du Solana (SOL) se situe autour des 170 dollars.

La cryptomonnaie de Solana performe depuis de nombreux mois, parvenant à attirer l'attention et conduisant certains acteurs du marché à des arbitrages favorables. Depuis fin juin, elle accélère son adoption institutionnelle, puisque VanEck a émis un formulaire S-1 à destination de la SEC en vue de lancer un trust SOL au comptant.

Le SOL s'est installé en 2024 dans le top 5 des plus grandes capitalisations de l'écosystème crypto, position qui semblait inatteignable il y a 12 mois. Dans les semaines à venir, il pourrait venir batailler avec le BNB en vue de conquérir une marche supplémentaire. Leur capitalisation est proche et le momentum est en faveur du token SOL.

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -1,90 % +7,10 % +25,60 % Solana / Bitcoin +0,80 % +8,20 % +19,50 % Solana / Ethereum +6,50 % +16,30 % +33,40 %

Le cours du SOL est encore relativement éloigné de son sommet historique, en effet celui-ci a été enregistré autour des 260 dollars. La progression depuis octobre 2023 est toutefois exceptionnelle, surmontant un retracement supérieur à 90 % pour n'être désormais plus qu'à 30 % de son ATH.

Paradoxalement, la dominance du SOL au sein de l'écosystème travaille ses sommets depuis décembre 2023. La cryptomonnaie enregistrait alors un nouveau point haut au 25 décembre qui ne sera par la suite surpassé que le 18 mars 2024. Cette dominance est à nouveau proche de ses sommets, le franchissement des 3,66 % pourrait à nouveau attirer favorablement les capitaux vers le SOL.

La zone de travail propice à la préparation de ce franchissement se situe au-dessus de la zone dessinée en violet. C'est aussi cette zone qui marquerait l'invalidation à court terme du scénario de franchissement.

Graphique de la dominance du SOL de Solana au sein de l'écosystème crypto

SOL en préparation d'une cassure haussière ?

La configuration hebdomadaire du SOL s'inscrit toujours dans son range entre 120 et 200 dollars. De retour dans la partie haute de celui-ci, Solana évolue dans une zone de polarité positive. En conséquence, l'actif pourrait attaquer prochainement le niveau des 200 dollars.

La clôture de la semaine dernière marque la cassure de l'oblique reliant les précédents sommets de mars et de mai donnant un sens particulier à ce dernier mouvement. Oblique qu'il reteste depuis le début de cette semaine.

La dernière clôture parvient également à reconquérir la zone des 170 à 175 dollars (dessinée en violet) dans laquelle l'action des prix pourrait prendre appui avant d'activer une continuation à la hausse. Cette zone avait été préalablement travaillée en mars dernier, occasionnant plusieurs rebonds vers les 200 dollars.

Le développement d'un scénario haussier passe donc par la consolidation des cours entre :

au sud : la zone violette et la moyenne mobile 20 semaines ;

au nord : la zone rouge en confluence avec la bande de Bollinger haute et l'oblique reliant les sommets de novembre 2021 et mars 2024.

Franchir durablement la zone des 200 dollars ne sera pas évident, c'est un très gros niveau psychologique et technique. Conserver l'action des prix au sein du range reste le scénario offrant les plus fortes probabilités. Si toutefois Solana parvient à gravir cette dernière marche, alors il n'y aura plus d'obstacle entre les cours et un nouveau sommet historique.

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

En journalier, le flux haussier se confirme par l'alignement des moyennes mobiles 7, 20 et 50 journalières et le ping-pong entre BB haute et moyenne mobile à 7 jours. La moyenne mobile à 50 jours manque néanmoins de pente pour offrir une inertie importante à l'action des prix.

Ce matin, la moyenne mobile 7 est sous pression. Si elle venait à céder, en second rideau et dans l'hypothèse d'une consolidation plus profonde, les 2 autres moyennes mobiles de ce système attendent le SOL entre 150 et 155 dollars. La moyenne mobile à 20 jours pourrait néanmoins remonter très rapidement vers la zone violette si les prix parviennent à maintenir les niveaux actuels.

Dans le cas d'une correction plus profonde, 150 dollars représente la limite à ne pas franchir pour maintenir une dynamique positive en journalier. Si les prix venaient à se réinstaller en dessous, un premier niveau pourrait faire office de support entre 137 et 143 dollars avant de revisiter la borne basse du range à 120 dollars.

Graphique du cours du token de Solana en journalier

En résumé, Solana montre de la force, mais reste dans son range entre 120 et 200 dollars. La polarité est toutefois positive au cœur du range et l'action des prix montre une volonté à rejoindre le sommet de ce dernier. La question d'un franchissement ou d'un rejet à destination de la borne opposée (120 dollars) pourrait se poser très prochainement. Franchir les 200 dollars est le dernier défi avant de rejoindre les sommets historiques autour des 260 dollars.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse franchir son range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

