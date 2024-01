Campagne présidentielle aux États-Unis : le pro-crypto Vivek Ramaswamy retire sa candidature pour soutenir Donald Trump

Vivek Ramaswamy, qui avait montré son soutien aux cryptomonnaies à plusieurs reprises, a retiré sa candidature à la présidentielle américaine. Suite à cela, il s’est rangé du côté de l’ancien président Donald Trump.

Le candidat pro-crypto Vivek Ramaswamy se retire de la course à la présidentielle américaine

L’année dernière, le politicien Vivek Ramaswamy avait fait sensation aux États-Unis en acceptant, en même temps que Robert Francis Kennedy Jr, les dons en cryptomonnaies pour sa campagne présidentielle.

Les 2 annonces avaient été faites dans le cadre de la conférence Bitcoin 2023 à Miami. L’été dernier, le candidat républicain avait par la suite ouvertement critiqué la Securities and Exchange Commission (SEC), tout en félicitant Grayscale pour sa victoire en justice vis-à-vis de la conversion de son trust GBTC en un ETF Bitcoin spot, qui a d’ailleurs été accepté la semaine dernière.

Mais voilà que l’heure est à la nomination d’un candidat républicain pour la course à la Maison-Blanche, et Vivek Ramaswamy a annoncé la fin de sa campagne, car il n’y a « pas de voie possible pour être le prochain président ».

Cette décision a été officialisée cette nuit lors d’une prise de parole à Des Moines, dans l’Iowa, tandis que les sympathisants de son parti politique de cet État se réunissaient justement à l’occasion du « caucus » pour élire leur candidat :

Live from Des Moines, IA | Vivek 2024 Caucus Night Press Conference https://t.co/ykH9wRlSKL — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 16, 2024

Un soutien pour Donald Trump

À l’occasion de ce caucus, Donald Trump est arrivé en tête de son parti dans cet État avec 51 % des voix, et c’est à lui que Vivek Ramaswamy a choisi d’apporter son soutien.

Tandis que de son côté, l’intéressé n’a obtenu que 7,7 % des voix, il a alors appelé ses électeurs à soutenir l’ancien président :

« Nous n’avons pas atteint notre objectif ce soir et nous avons besoin d’un patriote “America-First” à la Maison-Blanche. […] Ce soir, je suspends ma campagne et je soutiens Donald J. Trump et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer qu’il soit le prochain président des États-Unis. Je suis extrêmement fier de cette équipe, de ce mouvement et de notre pays. »

Pour ce qui est de la position de l’ancien président vis-à-vis des cryptomonnaies, elle peut être assez difficile à cerner. Et pour cause, si Donald Trump avait montré une farouche opposition en public, au moins jusqu’en 2021, celui-ci a pourtant depuis lancé plusieurs collections de tokens non fongibles (NFT).

👉 Sur le même sujet — Donald Trump propose une collection de NFT basée sur sa photo en prison (mugshot)

Aujourd’hui, le candidat possède au moins 1,8 million de dollars d’ETH selon les données d’Arkham Intelligence, tandis qu’il en avait vendu pour 2,4 millions de dollars le mois dernier.

Source : Arkham Intelligence

