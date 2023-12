Donald Trump propose une collection de NFT basée sur sa photo en prison (mugshot)

Donald Trump propose une nouvelle collection de NFT basés sur une photographie prise en prison (mugshot), lorsqu’il a été inculpé. Les détenteurs peuvent obtenir un dîner avec l’ancien président des États-Unis… Ainsi qu’un bout du costume qu’il portait ce jour-là.

De nouveaux NFT proposés par Donald Trump

L’ancien président des États-Unis a cette année proposé plusieurs collections de tokens non fongibles (NFT) à son effigie. Sur ces cartes à collectionner numériques, qui rappellent les cartes de baseball, il se présente en héros américain classique. Et un an avant les prochaines élections présidentielles, l’homme propose une nouvelle collection pour le moins originale : elle est basée sur une photographie prise en prison, lorsqu’il a été inculpé. Déclinée en mugs, t-shirts et autres souvenirs, la photo est devenue culte chez les fans de Donald Trump.

👉 Pour en apprendre plus – NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Pour l’obtenir, ces derniers devront acheter une nouvelle collection de cartes numériques. Ceux qui en achèteront 47 pourront accéder à un dîner avec l’ancien président. Ils recevront également la photo en version physique, ainsi qu’un bout du costume que portait l’ancien président ce jour-là. Selon le site de la collection, il s’agit d’un objet historique :

« Sur la photo, Trump a les sourcils froncés et un regard déterminé, qui dit qu’il ne se rendra jamais. »

L’ancien président avait cependant dû se rendre, et payer 200 000 dollars pour être libéré sous caution. Il est accusé d’avoir tenté de manipuler les résultats des élections de la dernière présidentielle.

La nouvelle collection de NFT de Donald Trump

Acheter des cryptos facilement avec eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Donald Trump et les cryptomonnaies

Pendant son mandat, Donald Trump avait montré une certaine hostilité en ce qui concerne les cryptomonnaies – ou en tout cas le Bitcoin (BTC). Mais depuis qu’il a quitté le bureau ovale, il semble avoir misé sur le secteur de la blockchain, et de manière lucrative. En août dernier, on apprenait ainsi que l’ex-président possédait 2.8 millions de dollars sur un portefeuille Ethereum.

Il faut dire que ses cartes à collectionner peuvent lui rapporter gros. La collection basée sur sa photo d’emprisonnement (mugshot) est cédée contre 99 dollars la pièce, soit 4 600 dollars environ par série de 47 NFTs.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

L’ancien président est toujours en procès actuellement, alors même qu’il brigue un nouveau mandat présidentiel. Un juge a déjà rejeté sa requête en immunité, mais il a fait appel, et la cour doit statuer prochainement sur son sort.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.