États-Unis : 2 candidats à l’élection présidentielle acceptent les dons en Bitcoin (BTC)

Robert Francis Kennedy Jr., membre du parti démocrate aux États-Unis, a annoncé en fin de semaine dans le cadre de la conférence Bitcoin 2023 qu’il accepterait les dons en BTC pour financer sa campagne présidentielle.

De ce fait, le neveu de l’ancien président John Fitzgerald Kennedy a marqué l’histoire de la course à la Maison-Blanche, en devenant le premier candidat à agir de la sorte.

Notons que l’intéressé s’est déjà placé à plusieurs reprises en faveur des cryptomonnaies. Au début du mois, par exemple, il avait manifesté son opposition à la proposition du gouvernement de taxer les mineurs de cryptomonnaies à hauteur de 30 %, qualifiant les technologies crypto comme un moteur d’innovation majeur :

Cryptocurrencies, led by bitcoin, along with other crypto technologies are a major innovation engine. It is a mistake for the U.S. government to hobble the industry and drive innovation elsewhere. Biden’s proposed 30% tax on cryptocurrency mining is a bad idea. 🧵

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023