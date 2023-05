Tornado Cash : un hacker prend le contrôle de la gouvernance après une proposition malveillante

Un hacker a réussi à prendre le contrôle de la gouvernance du mixeur Tornado Cash grâce à une proposition malveillante. Est-ce que cet évènement causera la fin du protocole ?

La gouvernance de Tornado Cash subit un hack

C’est une attaque pour le moins originale qui a touché le protocole Tornado Cash ce week-end. En effet, un hacker est parvenu à prendre le contrôle de la gouvernance, grâce à une proposition malveillante. Dans un thread sur Twitter, @samczsun, chercheur chez Paradigm, a expliqué comment les évènements s’étaient déroulés :

On 2023/05/20 at 07:25:11 UTC, Tornado Cash governance effectively ceased to exist. Through a malicious proposal, an attacker granted themselves 1,200,000 votes. As this is more than the ~700,000 legitimate votes, they now have full control.https://t.co/nY87XmrYgT pic.twitter.com/h9qjc3xRqz — @samczsun.com (@samczsun) May 20, 2023

Le mode opératoire est assez technique, mais tentons de le résumer simplement et d’en expliquer les conséquences. En premier lieu, la proposition aurait été similaire à une proposition adoptée précédemment, à ceci près qu’elle contenait une fonction qui, une fois son vote validé par la gouvernance, a permis à l’attaquant de modifier des points critiques pour s’attribuer de faux votes.

Ainsi, le hacker a pu s’accorder 1 200 000 voix alors que la gouvernance en possédait environ 700 000 légitimes. De ce fait, cette action lui a ensuite donné le contrôle sur ladite gouvernance, lui ouvrant par exemple la voie au vol de tokens TORN qui étaient notamment déposés dans les scrutins de celle-ci.

Est-ce la fin du protocole ?

Tandis que Tornado Cash avait déjà vu sa pérennité prendre un coup après les sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) au mois d’août 2022, ce nouvel écueil met de nouveau le protocole en péril, tout du moins dans sa forme actuelle.

Notons qu’a priori, les pools de dépôts servant à anonymiser les fonds ne semblent pas en danger. D’ailleurs, le compte d’alertes de PeckShield a même relevé que le hacker avait lui-même utilisé l’application pour blanchir les fonds qu’il avait volés, ce qui inclut par exemple environ 380 000 TORN échangés contre 372 ETH :

Selon MistTrack, l’unité de suivi on-chain de SlowMist, ce sont plus de 483 000 TORN qui ont été dérobés dans l’attaque :

Au cours actuel, cela fait près de 2,25 millions de dollars. Mais cette donnée est en réalité faussée, compte tenu du fait que le token a perdu 27,2 % sur les dernières 24 heures, et que l’attaquant a procédé à de nombreux mouvements depuis sa prise de contrôle. Avec un plus haut journalier à 7,29 dollars samedi, son cours a plongé jusqu’à 3,55 dollars après l’attaque, et s’échange actuellement à 4,62 dollars.

Lors de la rédaction de ces lignes, l’adresse du hacker hébergeait encore 97 700 tokens TORN.

De son côté, Binance a temporairement mis en pause la cotation de l’actif, dans l’attente de plus de visibilité sur cette affaire.

Si d’habitude, ce sont plutôt les smart contracts des applications elles-mêmes qui sont ciblées par les hackers, un tel évènement fait prendre conscience que les points d’attaques sur un protocole peuvent se trouver à différents niveaux de son architecture. Du côté de Tornado Cash spécifiquement, les prochains jours donneront probablement plus de pistes pour juger de sa survie ou non.

