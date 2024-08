Polygon (MATIC) : le serveur Discord se fait hacker — Les équipes perdent l’accès durant plusieurs heures

Samedi matin, le serveur Discord de Polygon (MATIC) a subi un hack, faisant perdre l’accès de celui-ci aux équipes de l’entreprise. Peu avant 9 h, Mudit Gupta, le responsable de la sécurité de Polygon, a effectivement enjoint les utilisateurs à ne plus interagir avec le serveur jusqu’à nouvel ordre :

PSA: Do not click on any links in the @0xPolygon community discord until further notice.

It has been compromised and we're trying to get back ownership.

— Mudit Gupta (@Mudit__Gupta) August 24, 2024