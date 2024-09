Polygon : c’est aujourd’hui que le MATIC devient le POL - Que faut-il faire ?

Il y a maintenant un peu plus d’un an, Polygon annonçait la migration à venir de son token MATIC au ratio 1:1 vers le POL. En juillet dernier, l’entreprise avait ensuite informé que ce changement interviendrait aujourd’hui, à savoir le 4 septembre 2024.

L’échéance étant arrivée, il s’agit donc de rappeler la marche à suivre pour les investisseurs. Pour une bonne partie d’entre eux, il n’y aura rien à faire, cette migration se faisant automatiquement. Plus précisément, cela concerne l’ensemble des MATIC présents sur le réseau Polygon PoS.

Cette précision est importante, car lors de tels évènements, les arnaques vont bon train et des personnes malintentionnées peuvent mettre en avant des liens frauduleux pour effectuer ladite migration.

En revanche, certaines manipulations peuvent être nécessaires, en particulier pour les personnes détenant du MATIC sur Ethereum (ETH), à l’exception du staking pour lequel ce sera automatique. Pour les personnes concernées, un portail officiel a été mis en place par les équipes de Polygon :

🧵 POL Upgrade | Everything to Know 🧵

Users w/ MATIC on Ethereum can upgrade today via Polygon Portal Interface: https://t.co/Ibs1ONels1

There is no deadline for users to upgrade. All MATIC on Polygon PoS & staked MATIC on Ethereum will upgrade automatically on Sept 4. pic.twitter.com/qKnyYFrlqH

— Polygon | Aggregated (@0xPolygon) August 27, 2024