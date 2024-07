Le MATIC de Polygon deviendra le POL le 4 septembre prochain : Comment va se passer la migration ?

Il y a tout juste un an, nous apprenions que le POL était censé remplacer le MATIC dans son rôle de token natif de l’écosystème Polygon. Tandis que les délais de cette mise à jour étaient encore flous à l’époque, nous avons désormais connaissance d’une date : le 4 septembre 2024.

SAVE THE DATE: MATIC → POL

After community consensus, the long-awaited upgrade is set for September 4th

• Initial phase: POL replaces MATIC as the native gas and staking token for Polygon PoS

• Subsequent phases: POL will serve a crucial role in the AggLayer

More details🧵 pic.twitter.com/SyxsFAlOeZ

— Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) July 18, 2024